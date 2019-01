Sorelle di 12 e 14 anni si vendicano uccidendo la madre a coltellate e con un colpo di

La generosità di Ahmed - 5 anni : affetto da spina bifida - dona il midollo osseo a due Sorelle : Ahmed, un bambino saudita di 5 anni, soffre di spina bifida, una grave malformazione congenita. Questa patologia, però, non gli ha impedito di donare le proprie cellule staminali alle due sorelle più grandi. Grazie al suo gesto di generosità, una è riuscita a salvarsi mentre l’altra è morta a 10 anni in seguito alle complicazioni sopraggiunte dopo il trapianto. In Arabia Saudita, il bimbo è già considerato un eroe.Continua a leggere