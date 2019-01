Rapita la moglie di un miliardario | chiesto riscatto di 9 milioni in criptovaluta

Rapita la moglie di un miliardario in Norvegia : chiesto riscatto di 9 milioni in criptovaluta : Anne-Elisabeth Falkevik Hagen , 68enne moglie di Tom Hagen, uno degli uomini più ricchi della Norvegia, è stata sequestrata e i suoi rapitori, per liberarla, hanno chiesto un ingente riscatto in ...

Norvegia - moglie di milionario Rapita da oltre 2 mesi : chiesto riscatto in criptovaluta. Polizia cerca testimoni : È sparita lo scorso 31 ottobre, ma solo oggi la Polizia ha diffuso la notizia: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, moglie di uno degli uomini più ricchi della Norvegia, è stata rapita. La donna, 68 anni, è scomparsa dalla sua casa di Akershus, vicino Oslo, dove vive insieme al marito Tom Hagen, magnate dell’energia con un vasto patrimonio immobiliare e con una ricchezza stimata di 1,7 miliardi di corone (200 milioni di dollari), secondo il sito ...

