Maltempo in Libano | bimba profuga siriana muore affogata 

meteoweb.eu

: -Maltempo in Europa: in sette giorni 13 morti @Corriere -Libano: tempesta Norma, scuole chiuse e profughi… - giornaleprociv : -Maltempo in Europa: in sette giorni 13 morti @Corriere -Libano: tempesta Norma, scuole chiuse e profughi… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) A causa dell’ondata diche si sta abbattendo sul, unaè morta annegata in un canale: lo ha reso noto la Protezione civile, secondo cui la piccola, di 8 anni, è caduta accidentalmente nel corso d’acqua, a Minya, nei pressi di Tripoli, 90 km a nord di Beirut, mentre tentava di mettersi in salvo dalla tempesta. Laera uno dei circa 900mila profughi siriani presenti indal 2011, anno in cui è scoppiata la crisi in Siria. Finora, ilinha provocato la morte di tre persone e gravi danni alle infrastrutture.L'articoloinMeteo Web.