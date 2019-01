Jeff Bezos e sua moglie MacKenzie hanno annunciato il loro divorzio

New York - donazione a 24 associazioni di beneficenza : assegno milionario da Jeff Bezos : È successo a New York il 20 Novembre, Jeff Bezos , imprenditore, presidente e amministratore delegato di Amazon.com, la più grande società di commercio elettronico al mondo, decide di aiutare le associazioni di beneficenza che si occupano di famiglie senza una casa. E lo fa staccando un assegno da 97,5 milioni di dollari che sarà diviso tra 24 organizzazioni situate in 16 stati diversi, tramite "Day One Fund", il suo fondo di beneficenza nato ...

Black Friday 2018 - Jeff Bezos ammette : “Anche Amazon un giorno fallirà” : Macina miliardi di dollari di ricavi, ha mandato in crisi il commercio tradizionale e nulla sembra poter fermare la sua ascesa. Ma Amazon – parola del suo fondatore e amministratore delegato Jeff Bezos – un “ giorno fallirà” : “non è too big to fail” e il “nostro compito è quello di ritardare” il fallimento “il più possibile”. Senza giri di parole, Bezos illustra quale a suo avviso potrebbe essere il maggiore errore di Amazon , ovvero ...

