huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il conduttore Jeremy Clarkson: 'La BBC non dà più lavoro agli uomini. Posti di potere solo alle donne' - sigeardo : RT @HuffPostItalia: Il conduttore Jeremy Clarkson: 'La BBC non dà più lavoro agli uomini. Posti di potere solo alle donne' - HuffPostItalia : Il conduttore Jeremy Clarkson: 'La BBC non dà più lavoro agli uomini. Posti di potere solo alle donne' - BLIND_DATA24 : @agatamicia Qui il link. In inglese e anche un video di 15 minuti. Trova il tempo. Il conduttore e l'intervistato s… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) LA BBC non è una tv per: ad affermarlo è, ex presentatore di Top Gear, programma automobilistico in onda sull'emittente britannica. Ilè stato licenziato e, come riportano vari giornali internazionali tra cui il Telegraph, oggi denuncia:Chiunque abbia uno scroto, si può scordare la BBC. Semplicemente non danno piùai maschi.Non a caso, lo scorso anno Cassian Harrison, direttore di BBC Four, aveva affermato che l'era del "maschio bianco di mezza età" che "sta su una collina e ti spiega le cose" è finita. Secondo, che ha 58 anni, a segnare definitivamente il passaggio a una nuova era tutta al femminile è stata la conquista del Question Time (una specie di Tribuna Politica) da parte di Fiona Bruce: nella rosa c'erano 4 donne e un solo uomo (il giornalista politico di lungo corso ...