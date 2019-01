Eni | giudizi contrastanti dagli analisti

Amal Fathy - farsa giudiziaria in Egitto : confermata la condanna per la moglie del consulente dei RegEni : Appello respinto. Ieri sera una Corte d’appello egiziana ha confermato la condanna a due anni di carcere inflitta a fine settembre ad Amal Fathy per aver denunciato, in un video pubblicato su Facebook, le molestie sessuali da lei subite e aver criticato il governo per il mancato contrasto alla violenza di genere. Per quel post, che non conteneva alcun incitamento alla violenza, Amal Fathy era stata accusata di “diffusione di notizie ...

Scontro trEni Andria-Corato - il gup rinvia tutti a giudizio : ‘Non fu tragica fatalità. Violate norme sicurezza - vertici sapevano’ : Lo Scontro tra i due treni del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato non fu determinato da una fatalità, ma dalla “consapevole violazione” delle norme volte alla “sicurezza dell’esercizio ferroviario e quindi della incolumità di utenti, lavoratori e terzi”. Con una decisione insolita, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani, Angela Schiralli, scrive un corposo provvedimento per ...

Mattia Briga - tragedia Corinaldo/ Video - "Sfera Ebbasta non ha colpe - pregiudizi sui suoi testi" - DomEnica In - - IlSussidiario.net : Mattia Briga, ospite di Domenica In commenta la tragedia di Corinaldo e prende le difese di Sfera Ebbasta parlando dei pregiudizi verso i suoi testi.