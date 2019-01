Appello dei migranti della Sea Watch | ' Non lasciateci in mare'

Papa Francesco - il macellaio star dei social umilia il pontefice : ignorato l'Appello sui migranti : l'appello di Papa Francesco ai politici europei in solidarietà ai 49 naufraghi a bordo della nave Sea Watch è stato letteralmente ignorato dalla stragrande maggioranza dei siti di informazione mondiale, tranne da quelli italiani. Come ha sottolineato Franco Bechis sul Tempo, delle parole del Papa no

Sanità - Appello dei medici a Grillo e Salvini : “Vogliamo curare tutti - anche gli irregolari” : La Federazione nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e Odontoiatri ha lanciato un appello ai ministri Grillo e Salvini perché diano ai medici indicazioni per poter continuare a curare, nel rispetto della Legge sulla Sicurezza, tutte le persone che si trovano sul territorio italiano, anche se ‘irregolari‘. “I medici vogliono e devono applicare le Leggi dello Stato – spiega il Presidente Filippo Anelli – Ci ...

Fico : non si lascia solo chi fugge da dolore |Appello ai presidenti dei Parlamenti europei : "Bene l'iniziativa di Di Maio sul caso della Sea Watch, ma l'Europa non lasci sola l'Italia" dice il presidente della Camera che invita gli omologhi europei ad adoperarsi per superare l'emergenza.

Migranti - odissea senza fine per i 49 a bordo delle Ong tedesche. L Appello dei medici 'Rischio malattie a bordo' : Il mare è già grosso, il vento molto forte e le temperature di notte e al primo mattino poco sopra lo zero. Le due navi umanitarie tedesche della Sea Watch e della Sea eye con 49 Migranti a bordo ...

Migranti - odissea senza fine per i 49 a bordo delle Ong tedesche. L'Appello dei medici : "Siamo preoccupati" : La Sea Watch è al decimo giorno in mare. La Sea Eye ha cercato riparo dal maltempo entrando nelle acque territoriali di Malta.

Manovra - l’Appello dei giovani militanti di +Europa al Pd : “Svegliatevi - serve più coraggio” : C’erano anche alcuni giovani militanti di +Europa davanti a Montecitorio, per manifestare contro la Manovra e le procedure adottate dal Governo per l’approvazione. “Pd? Ha delle potenzialità straordinarie ma dopo sconfitta del referendum non hanno saputo reinventarsi e rispondere ai problemi del nostro tempo. Devono avere più coraggio, devono svegliarsi” L'articolo Manovra, l’appello dei giovani militanti di +Europa ...

“Basta Compiti”. I prof non ascoltano l’Appello del Ministro : la petizione dei genitori : 13 mila iscritti alla pagina Facebook "Basta compiti!" per protestare contro la mole di lavoro assegnata ai ragazzi dagli insegnanti durante queste feste di Natale, anche alla luce dell'invito del Ministro Bussetti. La petizione online da loro lanciata conta già 32mila firme.Continua a leggere

Appello alle coscienze dalle ong bloccate in mare : "Agisca l'Europa dei valori cristiani" : Non ci sono alberi né regali a bordo della Sea-Watch 3, la nave della ong tedesca battente bandiera olandese che la mattina del 22 dicembre scorso ha soccorso 33 persone nel Mediterraneo Centrale, tra ...

'Chi abusa dei bambini si prepari alla giustizia divina' : l'Appello di Papa Francesco : Guai al mondo per gli scandali! E' inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!''. Il discorso di Papa Francesco, dai toni molto accorati, è stato ...

Maxi accordo Embraer-Boeing - via libera dei Giudici d'Appello brasiliani. Ma deciderà il Governo : Via libera all'accordo industriale e commerciale tra Boeing e Embraer, annunciato a grandi titoli nel corso dell'estate 2018 ma poi congelato dalle autorità amministrative brasiliane con una sentenza ...

U&D - quella foto di Damante al Colosseo e l'Appello dei fan : 'Corri a riprendere Giulia' : Per i fan del trono classico di Uomini e Donne, e in particolare per tutti i grandi sostenitori dei 'Damellis,' è impensabile non correlare la bellissima capitale d'Italia a Giulia De Lellis e Andrea Damante. Come è noto a gran parte dei telespettatori l'ex coppia del people show di Maria De Filippi ha realizzato la prima esterna in giro per le strade di Roma. E' per la stessa ragione che questo pomeriggio i fan dell'ormai ex coppia hanno ...

Esce per andare a scuola - Francesca scompare nel nulla a 16 anni : Appello dei parenti : Francesca Perda è uscita lunedì mattina da una casa famiglia nel Sud Sardegna, dove è ospite, per raggiungere, come ogni mattina, l'istituto alberghiero che frequenta ma a scuola non è mai arrivata. Da quel momento di lei si sono perse completamente le tracce. Numerosi gli appelli dei parenti online.Continua a leggere

Dichiarazione universale dei diritti umani : l'Appello delle associazioni : Il 10 dicembre scendiamo in piazza per dire al mondo che stiamo dalla parte dei diritti e delle persone ".

Tragedia Corinaldo - Appello dei carabinieri : "Chi ha dei video ce li mandi" : I carabinieri lanciano un appello a chi avesse girato dei video girati alla discoteca dove nella calca sono morte 6 persone, una donna e cinque ragazzini, a Corinaldo, nell'anconetano, e dove era in ...