Uomini e donne | ascolti al top | gli over convincono nonostante le critiche a Gemma Galgani

Anticipazioni Uomini e Donne - puntate serali : l'autrice svela alcuni dettagli su Instagram : Manca poco all’inizio del serale di Uomini e Donne, in cui saranno mandate in onda le scelte dei tronisti. Lo storico programma di Canale 5 sbarca in prima serata da febbraio, una decisione presa per rendere più emozionante l’attesa per i fan dei tronisti e sicuramente per rialzare gli ascolti che, almeno durante i primi mesi, non sono stati ottimali. La decisione di mandare in onda qualche puntata di Uomini e Donne di sera era già stata ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : una lettera per Aladino e uno scherzo per Angela : Il Trono Over di Uomini e Donne torna oggi 8 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. L'esordio di ieri è stato positivo sul fronte degli ascolti a conferma di come la parte dedicata a dame e cavalieri piaccia agli italiani. E sebbene in molti critichino i soliti siparietti legati a Gemma Galgani, non si può negare che gli ingredienti siano vincenti e che il Trono Classico risulti ancora una spanna al di sotto dei protagonisti più ...

Uomini e Donne oggi : caos - Gianluca si inginocchia ad una dama : oggi Uomini e Donne: tutti contro Angela, Gianluca implora Roberta oggi, Martedì 8 Gennaio 2019, il Trono Over di Uomini e Donne ci regala grandissimi colpi di scena del tutto inaspettati. Dopo aver parlato di Gemma, Rocco e Paolo e dopo aver chiarito l’attuale situazione tra Alessio e Laura, si passa ad Angela. La signora del […] L'articolo Uomini e Donne oggi: caos, Gianluca si inginocchia ad una dama proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - è finita tra Claudio e Ginevra? Il gesto di lei parla chiaro : Uomini e Donne, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati? L’ultimo gesto di lei sembrerebbe confermare la fine del rapporto Aria di crisi tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani? È bastato un messaggio di lui pubblicato il giorno di Capodanno per insinuare il dubbio nella mente dei fan. “Mi aspettavo di tutto tranne che […] L'articolo Uomini e Donne, è finita tra Claudio e Ginevra? Il gesto di lei parla ...

Uomini e donne - Tina Cipollari e Gianni Sperti tornano e i telespettatori impazziscono : "Come sono conciati" : Mistero a Uomini e donne. Tornati in onda dopo le vacanze natalizie, i telespettatori hanno iniziato a domandarsi cosa fosse accaduto a Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti fissi di Maria De Filippi sarebbero riapparsi "tirati in volto", anzi "tiratissimi". Forse, si sospetta, per effet

Uomini e Donne/ Luigi - Lorenzo e Teresa rinunciano alla prima serata? - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Sonia Puglisi dice addio a Luigi Mastroianni e non torna in studio? Gli indizi della corteggiatrice

Uomini e Donne - diretta puntata di oggi - 8 gennaio : il fratello di Tina corteggia Angela : Questo nuovo anno è iniziato davvero con il botto a Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi. Proprio ieri, 7 gennaio, è andato in onda il primo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over. Durante la puntata, abbiamo potuto vedere un chiaro riavvicinamento tra Gemma e Rocco. La coppia, infatti, ha recuperato durante le feste natalizie con baci ed effusioni amorose che però non sono andate oltre, per volontà della ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Cavaglia delusa da Riccardi e criticata da Deianira : Il momento della scelta di avvicina per Lorenzo Riccardi, che però sembra avere le idee ancora abbastanza confuse nei confronti delle sue corteggiatrici. Nell'ultima registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne, il tronista ha deciso di mettere alla prova sia Giulia Cavaglia che Claudia Dionigi per capire se davvero loro avrebbero risposto di no in caso di scelta. Si è trattato di uno scherzo ben orchestrato e che ha confermato ...

Uomini e donne - dubbi sul look di Gianni Sperti e Tina Cipollari : l'ironia del web : La prima puntata di Uomini e donne del 2019, andata in onda ieri su Canale 5, ha riservato diversi spunti di cui discutere al popolo dei social network. Protagonisti di numerosi post pubblicati su Instagram, Facebook o altri profili sono stati Gianni Sperti e Tina Cipollari, il cui look non ha convinto molti telespettatori del programma. A diventare oggetto di polemiche non è stato, dunque, l'ennesimo scontro con Gemma Galgani, soprattutto nel ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Galgani cambia idea e fa un nuovo passo indietro : Il 2019 è cominciato con un copione già visto dai telespettatori di Uomini e donne. La protagonista della prima puntata dell'anno dedicata al Trono Over è stata ancora una volta Gemma Galgani, che si è scontrata nuovamente con Tina Cipollari. Quest'ultima le ha versato sul collo e sul vestito il contenuto di una bottiglietta d'acqua, dopodiché si è verificato l'ennesimo siparietto trash con l'inseguimento delle due donne nello studio. ...

Uomini e Donne anticipazioni : un addio improvviso per Maria De Filippi : Uomini e Donne: un cavaliere lascia il Trono Over e Maria De Filippi Ancora tempeste sentimentali a Uomini e Donne. Oggi in puntata un cavaliere lascerà il Trono Over. Un addio inaspettato per Maria De Filippi che si troverà nuovamente nella situazione di riportare l’ordine in studio e far ragionare dame e cavalieri. Il segmento senior della trasmissione di Canale5 tornerà in onda nel consueto orario delle 14.45 per far compagnia al ...