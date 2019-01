Sturaro Genoa | lavori in corso con la Juventus ma ancora niente accordo

CALCIOMERCATO Juventus e Genoa : trattativa Sturaro-Romero : CALCIOMERCATO Juventus Romero / Incontro all’hotel Parigi di Milano tra Juventus e Genoa. Le due società pensano a un possibile scambio tra Stefano Sturaro e Cristian Romero. Il centrocampista di proprietà bianconera, è rientrato dal prestito allo Sporting Lisbona, dove non ha mai giocato a causa di un infortunio.Secondo Sky Sport, la Juventus pensa ad un suo trasferimento al Genoa in cambio di Romero, difensore classe 1998, 11 presenze ...

Calciomercato - Juventus-Genoa : incontro per Sturaro e Romero. Perinetti : 'Partita rinviata' : Giornata d'incontri per Juventus e Genoa, che si sono viste all'hotel Parigi di Milano per parlare di mercato. Tema principale il futuro di Stefano Sturaro, vicino al ritorno in rossoblù. Il ...

Genoa - doppio colpo : Sturaro più Pezzella. Zukanovic verso Udine : Le prossime ore saranno decisive per due colpi in casa Genoa. Nelle prossime 48 ore è previsto un incontro tra il club di Preziosi e la Juve per chiudere la trattativa che dovrebbe riportare Sturaro ...

Juventus - Sturaro torna al Genoa : TORINO - Sturaro torna al Genoa, Romero è sempre più vicino alla Juventus per giugno. Intesa raggiunta ieri a Milano tra rossoblù e bianconeri. Il centrocampista sanremese - reduce dal prestito allo ...

Calciomercato LIVE - trattative 8 gennaio in DIRETTA : asta aperta per Nicolò Barella - Juventus-Romero - Sturaro-Genoa? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, martedì 8 gennaio. Anche se le squadre sembrano muoversi maggiormente in chiave estiva, come i probabili arrivi a parametro zero di Aaron Ramsey alla Juventus e Diego Godin all’Inter, diverse operazioni minori si stanno tessendo, con le squadre della Serie A pronte a rinforzarsi. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo ...

Juventus - Sturaro al Genoa come acconto per Romero. Barella - si accende l'asta : Il suo addio? La politica della società è chiara, per gli over 30 vengono fatti solo rinnovi di un anno'. I centrocampisti si confermano tra i protagosti di gennaio. Il Psg, a caccia di un nuovo ...

Juventus - Sturaro al Genoa E per Barella - si accende l'asta : Stefano Sturaro in Liguria come acconto per l'affare Romero. Juventus e Genoa consolidano il rapporto, grazie al trasferimento del centrocampista: un'operazione impostata a dicembre e conclusa oggi, ...

Calciomercato Genoa - è fatta per il ritorno di Sturaro dalla Juventus : le cifre dell’operazione : Il club rossoblù è pronto ad accogliere il centrocampista italiano, che non potrà comunque essere subito utilizzato per via di un infortunio Stefano Sturaro e il Genoa, le strade possono tornare a congiungersi. Il centrocampista italiano infatti è prossimo al ritorno in rossoblù, tutto definito tra il club di Preziosi e la Juventus, che dovrà nel frattempo provvedere al rientro del giocatore in Italia dopo il prestito di sei mesi allo ...

Calciomercato Genoa - rossoblu scatenati : Pezzella - Sturaro e Bertolacci : Calciomercato Genoa – La palma della Società più attiva in questa prima settimana del Calciomercato invernale spetta senza ombra di dubbio al Genoa di Prandelli. Vediamo perché. Partiamo dalle uscite. Kouamé nei prossimi giorni potrebbe lasciare la squadra rossoblu, il Direttore Generale del Genoa Giorgio Perinetti ha confermato il contatto tra i presidenti di Genoa […] L'articolo Calciomercato Genoa, rossoblu scatenati: Pezzella, ...

Juventus - Sturaro a un passo dal Genoa. Domani la ripresa degli allenamenti : Il centrocampista classe '93 è pronto a tornare in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto. Juve e Genoa al lavoro anche per l'operazione Romero

Calciomercato - accordo Juve-Genoa per Sturaro : è fatta per il “ritorno” a Marassi : Stefano Sturaro lascerà lo Sporting Clube de Portugal per rientrare in Italia, una breve tappa alla Juventus per poi essere girato al Genoa Stefano Sturaro si appresta a tornare al Genoa, dove probabilmente ha fatto vedere le cose migliori in carriera. L’esperienza del centrocampista allo Sporting Clube de Portugal non è andata affatto bene, anche a causa dei problemi fisici che hanno condizionato il calciatore. Dunque Sturaro ...

Juve - incontro col Genoa per Sturaro : le ultime : Stefano Sturaro di nuovo al Genoa , lì dove è cresciuto e diventato grande. Come riporta Sky Sport , è previsto per domani un incontro a Milano tra la dirigenza della Juventus e quella del Genoa per discutere del futuro del centrocampista ligure, di proprietà dei bianconeri ma formalmente in ...

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - Sturaro verso il ritorno al 'suo' Genoa? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: per l'estate c'è l'idea legata a Eriksen, Sturaro invece potrebbe tornare al Genoa.