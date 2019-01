romadailynews

: Roma: intensificati controlli piazza Navona, 11 abusivi sanzionati: Roma – I Carabinieri… - romadailynews : Roma: intensificati controlli piazza Navona, 11 abusivi sanzionati: Roma – I Carabinieri… - notizieasroma : #CalciomercatoRoma: intensificati i contatti per avere #Donsah a gennaio - notizieasroma : #Calciomercato #Roma: intensificati i contatti per #Donsah -

(Di martedì 8 gennaio 2019)– I Carabinieri della CompagniaCentro, supportati dai colleghi dell’VIII Reggimento Lazio hanno intensificato inell’area compresa trae Campo de’ Fiori, invasa da tantissime famiglie e turisti.Nel mirino dei Carabinieri della StazioneFarnese sono finiti 11 cittadini del Bangladesh, sorpresi a vendere abusivamente sciarpe, aste per selfie, power bank, souvenir in vetro e palloncini luminosi. Sequestrati oltre 300 articoli.Nei loro confronti sono scattate sanzioni amministrative per un ammontare di circa 60mila euro. Durante l’attivita’ sono state identificate oltre 250 persone e controllati 45 veicoli.L'articolo, 11proviene daDailyNews.