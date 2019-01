Nissan | la prima uscita di Carlos Ghosn dopo l’arresto | “Accusato ingiustamente”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 gennaio 2019) “Sono stato accusato indebitamente e e detenuto. Dimagrito di 20 chili, ammanettato ma non rassegnato. Casomai chiuso in un completo nero senza cravatta, ma con un tono deciso di chi non ha ragione di ammettere responsabilità. Questa lapubblica dil’arresto il 9 novembre, protagonista dell’udienza preliminare svoltasi questa mattina alla Corte distrettuale di Tokyo.Il giudice doveva formalizzare lo stato di fermo per il rischio di un occultamento delle prove e la possibilità di fuga dal Giappone. Per l’ex CEOle accuse restano quelle di non aver dichiarato compensi per un totale di 9 miliardi di yen, circa 80 milioni di dollari, in un periodo compreso tra il 2010 e il 2017, oltre alla contestazione di una serie di illeciti finanziari, tra cui il trasferimento di circa 15 milioni di dollari ad una succursale ...