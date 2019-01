«In carrozzella dopo l' incidente di sci Mi batto per avere più sicurezza»

laprovinciadisondrio

: @GennaroSenatore @antonioripa @BollirRenato @Jerico999 @ClaudioMariaRo1 @corra_franco @diegorusso22… - NicolaBellu : @GennaroSenatore @antonioripa @BollirRenato @Jerico999 @ClaudioMariaRo1 @corra_franco @diegorusso22… - __sweetener__3 : RT @CIAfra73: Ecco il momento tanto atteso di: 'Clara, te la spingo io la carrozzella' Anni dopo Zalone fregherà l'idea ad #Heidi nel film… - mattsontheloose : RT @CIAfra73: Ecco il momento tanto atteso di: 'Clara, te la spingo io la carrozzella' Anni dopo Zalone fregherà l'idea ad #Heidi nel film… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Ha due passioni, una per i gioielli, come quelli che lei crea nel negozio di via Matteotti, l'altra per lo sci. La seconda l'ha tradita su una curva della pista di Bormio quando, ormai tre anni fa, si ...