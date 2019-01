Il dolore di Lino Banfi | «Mia moglie è molto malata Un dramma infinito»

vanityfair

(Di martedì 8 gennaio 2019)«Mia. Un»., 82 anni, ospite di Domenica In si è commosso parlando di Lucia Lagrasta, che ha sposato 56 anni fa e da cui ha avuto i figli Rosanna e Walter. La signora da tempo soffre d’Alzheimer, e l’attore non si da pace: «Abbiamo fatto una vita morigerata, mai un viaggio all’estero o una crociera, mai. Adesso che potrei, purtroppo non posso farlo per via della sua malattia». L’interprete di tanti film cult che hanno fatto la storia del cinema, anche noto come «nonno Libero» per l’indimenticato ruolo nella serie Un medico in famiglia, non lascia mai sola l’amata consorte: «Ho rifiutato un film in Germania perché sarei dovuto rimanere tre mesi lontano», ha raccontato a Mara Venier. D’altronde non la lasciava sola nemmeno quando erano giovani: ...