Cut su Rai2 al posto di Quelli dopo il tg | in attesa del talk di approfondimento

(Di martedì 8 gennaio 2019)Indi partire con il nuovodia cura del telegiornale, Carlo Freccero ha scelto Cut per sostituireil tg, il programma di satira condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, chiuso tra le polemiche (politiche, di alcuni esponenti del Pd, in particolare). Ieri sera, infatti, sualle 21.05 subitoil Tg della sera è andata in onda una puntata di Cut dedicata a Carlo Verdone. Si tratta di una sorta di Techetechetè by; il programma, firmato da Gianluca Nannini, in realtà aveva debuttato nel 2011-2012 per celebrare i 50 anni di comicità della seconda rete della tv pubblica. I quasi 15 minuti di immagini di archivio trasmessi ieri sono stati vista in media da poco meno di un milione di spettatori (974.000 per la precisione) per il 3,54% di share.La decisione di mandare in onda Cut è arrivata in corsa, visto che era ...