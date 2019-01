Sea Watch | Salvini | ' Possono farmi appelli | ma non cambierò idea'

Sea Watch - l'Ue : «Disposti ad accogliere 10 Paesi». Ma con Malta è gelo. Migranti allo stremo : Restano ancora in alto mare i 49 Migranti a bordo delle navi di Sea Watch e Sea Eye e con loro le trattative tra i paesi europei, Italia compresa, che da 17 giorni non riescono a trovare un accordo...

Luigi De Magistris sfida Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : 'Porto di Napoli aperto' : Il primo cittadino di Napoli non molla la presa e ribadisce pubblicamente di voler aprire il porto di Napoli dinanzi ad una possibile richiesta, da parte di 'Sea Watch' e 'Sea Eye', di attraccare in Italia. Il sindaco partenopeo ha ripetuto la sua volontà ai microfoni di un'intervista rilasciata ad 'Agorà', ovvero quella di mobilitarsi per accogliere i 49 migranti rimasti in balia delle acque di Malta. Luigi De Magistris a gamba tesa contro il ...

Migranti - dieci Paesi Ue (tra cui l'Italia) disposti ad accogliere i 49 a bordo di Sea Eye e Sea Watch - ma l'impasse resta : Una decina di Paesi - tra questi Italia, Germania, Francia, Portogallo, Lussemburgo, Olanda e Romania - si sono offerti di ricevere i Migranti a bordo di Sea Eye e Sea Watch se Malta aprirà i suoi porti per lo sbarco.Ma l'impasse resta, perché La Valletta chiede che oltre alle 49 persone a bordo delle due navi delle ong, siano ridistribuiti anche altri 249 profughi salvati nei giorni scorsi dai suoi guardacoste. Si apprende da ...

I migranti sulla Sea Watch rifiutano il cibo. Comunità pronta a ospitare i 49 in Germania e Olanda : 'Siamo pronti ad accogliere nelle nostre case famiglia in Germania e Olanda alcune famiglie di migranti salvate dalle navi Sea Watch e Sea Eye'. E' quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, presidente ...

'I migranti della Sea Watch? Dobbiamo accoglierli' - parola del parroco di Di Maio : 'I migranti della Sea Watch? Dobbiamo accoglierli a braccia aperte, mi sento soffocare il cuore pensando a queste persone e ai loro drammi. Voglio incoraggiare Luigi Di Maio a perseguire gli obiettivi ...

La Sea Watch ancora in mare e il fallito colpo di stato in Gabon : Parlate delle navi con a bordo i 49 migranti ancora bloccati a Malta. Per ora la situazione non si sblocca, e il tempo comincia a scorrere più velocemente, mentre a bordo comincia uno sciopero della fame e una delle unità ha esaurito il carburante. Il governo resta bloccato dal rifiuto pieno di Matt

Sea Watch - migranti rifiutano il cibo. Su nave Sea Eye sta per finire l’acqua potabile : Alcuni dei 32 migranti che si trovano a bordo della nave dell'ong Sea Watch, hanno iniziato a rifiutare il cibo. Lo fa sapere la stessa organizzazione umanitaria tedesca in un tweet, ribadendo il timore che "il loro stato psicologico e di salute possa peggiorare sensibilmente". Sulla 'Professor Albrecht Penck' della Sea Eye, le scorte di acqua potabile vengono razionate, e il carburante sta per finire.Continua a leggere

