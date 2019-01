Rientro a scuola con qualche chilo in più | i consigli dei pediatri per tornare in forma

Docenti - Rientro a scuola : 10 consigli per prevenire stress e burnout : Manca qualche giorno al rientro a scuola dopo le vacanze di Natale, e i Docenti si ritroveranno a lottare contro il loro nemico peggiore, lo stress: si può prevenire il burnout? Innanzitutto, cos’è il burnout? Ne abbiamo già parlato in un nostro articolo di qualche tempo fa, dando anche indicazioni su come fare un’auto-esame per scoprire se ne siamo soggetti. Ma come fare per prevenirlo? Due siti accreditati ...