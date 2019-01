Picchiato dal padre con un tubo perché non fa i compiti | è morto il piccolo Mertcan

Bambino di 6 anni in coma : Picchiato dal padre con il tubo dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti : Il figlio di sei anni non fa i compiti, il papà per tutta risposta imbraccia l'aspirapolvere e usa il tubo metallico per picchiarlo talmente forte da ridurlo in coma. Una storia...

Bambino di 6 anni in coma : Picchiato dal padre con il tubo dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti : Il figlio di sei anni non fa i compiti, il papà per tutta risposta imbraccia l'aspirapolvere e usa il tubo metallico per picchiarlo talmente forte da ridurlo in coma . Una storia agghiacciante che ...

Selvaggia Roma molestata - fidanzato Picchiato : “Sta male - è in ospedale” : Selvaggia Roma molestata in discoteca: il fidanzato, picchiato, finisce in ospedale: “Sta molto male, erano in 7 o 8 ubriachi. Le ha prese di santa ragione” Non c’è pace per Selvaggia Roma. La ragazza capitolina, dopo essere finita al centro di feroci e sciocche critiche relative alla situazione dell’ex compagno Francesco Chiofalo, nella notte appena […] L'articolo Selvaggia Roma molestata, fidanzato picchiato: ...

Angelo Sanzio Picchiato per strada : il Ken del Grande Fratello finisce in ospedale : Aggressione omofoba ai danni di Angelo Sanzio, meglio noto al pubblico di Canale 5 per essere il 'Ken umano' protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Nip condotta da Barbara D'Urso. In queste ore Angelo ha raccontato, sulle pagine del quotidiano Il Tempo, di aver subito una terribile aggressione per strada a Civitavecchia da parte di un gruppo di ragazzi che prima lo hanno insultato e poi lo hanno picchiato, costringendolo ad un ...

Bimbo di un anno vagava da solo nudo nel bosco : “Picchiato e abbandonato dal padre” : Il piccolo vagava da solo e completamente nudo e sporco dopo essere rimasto all'aperto per oltre sei ore in un'area isolata dove lo aveva lasciato il padre. I medici gli hanno riscontrato una gamba fratturata, una frattura del cranio e addirittura metamfetamina nel sangue.Continua a leggere

Bologna. Tassista all’ospedale denuncia : Picchiato dal branco - stavo difendendo un netturbino : Hendrick Atti, in passato candidato della Lega Nord alle amministrative, aggredito da tre uomini e una donna. “Erano tre magrebini e una donna, stavano picchiando ferocemente il netturbino", ha raccontato. La polizia ha arrestato tre persone, un'altra è fuggito.Continua a leggere