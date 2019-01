Nascite in calo nell’Imperiese | e un bambino ogni due è straniero

Maternità - ben vengano congedi e bonus asili. Ma non è così che si ferma il calo delle Nascite : Sul fronte del sostegno alla Maternità e paternità arrivano, senza dubbio, alcune buone notizie: sono state inserite nella manovra finanziaria la possibilità per le donne di lavorare fino al nono mese, l’aumento del bonus per l’asilo nido, l’allungamento a cinque giorni del congedo di paternità. La prima è una misura liberale che le donne aspettavano da tempo, perché molte misure teoricamente volte a proteggere donne e bambini ...

Non si arresta il calo delle Nascite - secondo l'Italia 15.000 in meno in un anno : Non si arresta il calo delle nascite in Italia: nel 2017 sono stati iscritti in anagrafe 458.151 bambini, oltre 15 mila in meno rispetto al 2016. Nell’arco di 3 anni (dal 2014 al 2017) le nascite, informa l'Istat, sono diminuite di circa 45 mila unità mentre sono quasi 120 mila in meno rispetto al 2008. secondo l'Istituto di statistica, la fase di calo della natalità innescata dalla crisi avviatasi ...

