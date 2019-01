Muore quarto neonato a Brescia | arrivano Nas in ospedale

ilfogliettone

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Si aggrava il tragico bilancio dei neonati morti agli Spedali Civili di. Ai tre gia' noti, se ne e' aggiunto un: l'ultima vittima e' un bimbo nato prematuro, ricoverato sabato mattina sempre al reparto dilogia della strutturana, e morto sempre li' poche ore dopo il suo arrivo. Su questo caso, come sui precedenti, l'stesso ha disposto accertamenti, cosi' come ha fatto la magistratura con l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo, anche se per adesso non ci sono formalmente indagati.Lo stesso governo vuole vederci chiaro, con il ministro della Salute, Giulia Grillo, che questa mattina ha inviato, oltre ai propri ispettori, gli uomini dei Nas per raccogliere tutta la documentazione relativa alle morti di Cristian, Marco e Nicole, i tre bimbi deceduti il 4 e il 5 gennaio e il 30 dicembre. L'autopsia del piccolo Marco, morto per un'infezione ...