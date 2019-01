Carige | ok Cdm sostegno pubblico nel rispetto norme aiuti Stato

Carige : al via il Cdm - un decreto legge per tutela risparmio : Roma, 7 gen., askanews, - Il consiglio dei ministri esaminerà un decreto legge con 'disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio'. Lo afferma il sito web della presidenza ...

Carige - Cdm : garanzia Stato su nuovi bond e fondi Bankitalia : La possibilità per Carige 'di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della garanzia dello Stato su passività di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia'. È una delle misure approvate oggi dal Cdm ...

CdM : garanzia Stato su nuovi bond Carige : 22.30 La possibilità per Carige "di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella consessione da parte del MeF della garanzia dello Stato su passività di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati discrezionalmente da Bankitalia". Questa una delle misure approvate dal CdM con un decreto per la tutela del risparmi, misure prese "in stretto raccordo con le Istituzioni comunitarie, tali garanzie saranno concesse ...

Il Governo interviene a favore di Carige - decreto ad hoc in Cdm : Roma, 7 gen., askanews, - Il caso Banca Carige è l'unico tema sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato senza preavviso a palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte. Il punto all'ordine del giorno ...