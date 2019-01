Gli animali sono diventati più bravi a recitare?

La fattoria deGli animali - George Orwell ci racconta l’arroganza del potere : La satira dello stalinismo e di ogni politica che tra sopraffazione e menzogna degeneri in esercizio del potere, avviata da George Orwell con il romanzo allegorico La fattoria degli animali pubblicato nel 1945, venne portata a termine col romanzo antiutopico 1984, siglato nel 1948 e pubblicato 70 anni or sono, nel 1949. Scrittore anticonformista alla maniera di Swift, in queste due opere Orwell ha lasciato una sintesi tuttora attuale di ...

Emma Marrone nella bufera per la pelliccia : «Vergognati - uccidi Gli animali». Lei risponde ai haters così : Emma Marrone sotto accusa dalla rete per aver indossato una pelliccia. La cantante ha trascorso delle vacanze sulla neve assieme a delle amiche e ha postato alcuni scatti che la vedono sulle montagne innevate e uno mentre indossa una pelliccia. Gli attacchi sono partiti immediatamente ed Emma, stanca delle critiche, ha dovuto pubblicare un video […]

Gelo e neve al Centro-Sud - anche Gli animali in cappotto : Gelo e neve non danno tregua al Centro-Sud. anche oggi temperature rigide e diverse citta' imbiancate dall'Abruzzo al Molise, dalle Marche alla Campania, Puglia Basilicata, Calabria e Sicilia. La neve ed il ghiaccio hanno creato non pochi disagi all circolazione stradale ferroviaria e, in molte zone del Paese, i mezzi pesanti sono stati fermati da ordinanze delle prefetture per evitare situazioni di pericolo in autostrada e strade statali. Nelle ...

Maltempo PuGlia : Coldiretti lancia l’allarme per animali e ortaggi : Maltempo e gelo in Puglia: sta nevicando da ore su tutte le province e l’arrivo del freddo colpisce gli ortaggi coltivati in campo aperto, ma a preoccupare sono gli animali negli allevamenti che sono stati prontamente ‘vestiti’ con cappotti e cappottini, a partire da cavalli e vitellini. Lo segnala Coldiretti Puglia, dopo una ricognizione in tutta la regione per gli effetti dell’ondata di neve e gelo, con disagi ...

Animali - sos freddo : i consiGli dell’esperto per la salute dei cani : Primi giorni dell’anno contraddistinti dal freddo, con l’arrivo di una ‘sciabolata’ artica che da domani colpirà l’Italia. Le temperature, avvertono gli esperti, potrebbero scendere anche di 8-10 gradi rispetto alle medie stagionali, una situazione che mette in allarme anche i possessori di Animali domestici, che devono farsi trovare pronti per gestire al meglio questa situazione climatica per evitare ripercussioni ...

WWF - bilancio 2018 deGli animali a rischio di estinzione : Ciò è stato possibile anche grazie ad una politica di conservazione della specie. Infine, proprio verso la fine del 2018 sono arrivate ottime notizie per la balenottera comune , che ha fatto ...

Sing : trama e curiosità sul film d’animazione con Gli animali che cantano : Dalle 21.25 su Canale 5, in prima serata e in prima tv, martedì 1 gennaio va in onda Sing, film d’animazione del 2016 che racconta le vicende di un koala deciso a salvare il suo teatro attraverso il potere del canto (in inglese, infatti, “Sing” significa proprio “cantare”). Sing: trailer Sing: trama Buster Moon, un elegante koala proprietario di un teatro un tempo grandioso ormai caduto in disgrazia, è un eterno ...

Arrivano dal Canada i fuochi d’artificio silenziosi per proteggere Gli animali : Dalla città di Banff, nel cuore delle Montagne Rocciose, Arrivano fuochi d'artificio che non esplodono e non spaventano gli animali.Continua a leggere

California - Gli animali considerati come i figli nei processi di divorzio : «Non mi aiuta con i bambini»«Non parliamo mai dei nostri problemi»«La nostra vita sessuale è insipida»«Mio marito si sta sentendo con una vecchia fiamma su Facebook»«Ormai siamo come fratello e sorella»«Lui è molto egoista»«In amore parliamo due lingue diverse»«Mi sento data per scontata»Non sono più ritenuti una proprietà: nei procedimenti giudiziari di divorzio, in California, la nuova legge, firmata dal governatore Jerry Brown, considera gli ...

Legge sui divorzi in California - aGli animali stessi diritti dei figli - : La norma entra in vigore dal 1 gennaio 2019. Quando una coppia si dividerà, il giudice dovrà stabilire l'affidamento a uno dei coniugi tenendo conto del "miglior interesse" del cucciolo che non sarà ...

A Viterbo vietati botti e fuochi d'artificio 'a tutela delle persone e deGli animali'. Pesanti le sanzioni : È inoltre vietato condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati'. Pesanti le multe per chi non rispetterà. Ai trasgressori ...

Capodanno - l'appello dell'Oasi felina : "I botti spaventano Gli animali - teneteli vicini" : botti, fuochi d'artificio e giochi pirotecnici. Il loro utilizzo nelle ore a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno aumenterà a dismisura. Con lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, saranno in ...

Più contatto con Gli animali domestici e meno allergie per i bambini : Potrebbe sembrare un controsenso, ma maggior contatto si ha con gli animali domestici come possono essere cani e gatti, minore è il rischio di sviluppare allergie per i bambini, ma anche a restare lontano da eczema e asma. Lo conferma lo studio pubblicato sulla rivista PLoS One e anche sul magazine britannico New Scientist. A condurre lo studio, Bill Hesselmar dell’Università svedese di Göteborg che ha analizzato i dati di due ricerche ...