Fischnaller secondo a Königssee

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Dominik Fischnaller torna sul podio! E’ secondo in una gara dimezzata dalla neve : Arriva il secondo podio stagionale per l’Italia e per Dominik Fischnaller nella Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Sulla storica pista teutonica di Koenigssee va in scena una gara molto particolare, dimezzata a causa delle condizioni meteo: la tanta neve caduta ha limitato la visibilità degli atleti e ha costretto la giuria ad annullare la seconda discesa dopo che erano già partiti quindici slittinisti. Resta dunque il ...