Bambino non fa i compiti | padre lo picchia con un tubo ' È in coma | rischia la vita'

Bambino di 6 anni non fa i compiti - il padre lo picchia con un tubo metallico : è in coma : Un episodio di cronaca incredibile giunge da Iskenderun, città turca nella provincia di Hatay. Un Bambino è stato portato in ospedale in condizioni critiche, con gravi ferite alla testa e al viso. Attualmente ...

Bambino di 6 anni in coma : picchiato dal padre con il tubo dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti : Il figlio di sei anni non fa i compiti, il papà per tutta risposta imbraccia l'aspirapolvere e usa il tubo metallico per picchiarlo talmente forte da ridurlo in coma . Una storia agghiacciante che ...

Un posto al sole : il Bambino di MARIELLA non è figlio dell’attrice ma di… : A volte la vita vera degli attori si mischia con quella dei ruoli da loro interpretati, e quando ciò succede il rischio è che il pubblico non riesca a rendersi conto con esattezza della differenza. È quanto sta accadendo a Un posto al sole per via della gravidanza (prima) e del parto (poi) di un simpatico personaggio ma anche della sua amatissima interprete. Visto che abbiamo ricevuto molte richieste in tal senso (ma la confusione – va ...

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù : nona puntata di “Dottori in corsia” : Nono appuntamento con “Dottori in corsia- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, la docu-serie in dieci puntate ideata da Simona Ercolani e prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, in onda alle 23,20 e in replica ogni venerdì alle 15,20 su Rai 3. Le telecamere tornano nell’Ospedale Pediatrico più grande d’Europa per raccontare un nuovo ed intenso viaggio alla ricerca della guarigione e portare sul piccolo schermo storie di alta e ...

Manovra - Matteo Salvini : “Non sono Batman o Gesù Bambino - ma ora c’è un governo con le palle” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commenta su Facebook l'approvazione della legge di Bilancio al Senato: "Non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola. Non sono Batman e non sono Gesù bambino. Ma finalmente c’è un governo con le palle". Intanto Di Maio pubblica una nuova lista.Continua a leggere

Filippo Pozzato : ‘Il sogno da Bambino si è realizzato - ma è finito come non avrei voluto’ : come era nell’aria già da tempo Filippo Pozzato ha annunciato il suo addio al ciclismo professionistico. Il corridore di Sandrigo lascia al termine di una carriera lunghissima, ben 19 stagioni da pro grazie anche al suo passaggio tra i grandi subito dopo la categoria juniores, saltando completamente gli under 23. Iniziata con straordinarie aspettative, la carriera di Pozzato ha vissuto fasi alterne, con belle vittorie ma anche lunghi periodi di ...

‘Non ricordatemi che il mio Bambino è morto’. Il web e l’incapacità di capire il dolore di chi soffre : Gillian Brockell è una video editor per il Washington Post e la sua è una denuncia che, nella polemica sulla tratta dei nostri dati online, per la prima volta va oltre e pone un problema di contenuto più che di forma. Aspettava un figlio, ha avuto un aborto. Ha sofferto. Ma Facebook&Co., dopo settimane, continuano a propinarle pubblicità per neomamme con annesse immagini di neonati e bambini. ”Lo so che voi sapevate che io ero incinta ...

In Indiana un 16enne ha ucciso la fidanzata incinta a coltellate perché non voleva tenere il Bambino : Aaron Trejo, studente e giocatore di football di 16 anni, ha ucciso a coltellate la 17enne Breana Rouhselang, incinta da 6 mesi del loro bambino. Di fronte agli inquirenti ha confessato - non immediatamente, poi ha ceduto alla pressione - di averlo fatto perché aveva aspettato troppo prima di abortire: "Ho agito. Le ho tolto la vita".L'autopsia ha rilevato numerose coltellate e segni di strangolamento sul collo, fatti con la sciarpa della ...

"Cari social - ho perso il mio Bambino e vi prego di non ricordarmelo" : lettera di una mamma : Una commovente lettera aperta ai social network per chiedere di vedere rispettato il proprio dolore da parte di una mamma che ha perso il figlio prima ancora che questo vedesse la luce. Si tratta della storia di Gillian Brockell, video-editor del Washington Post, che si è rivolta a Facebook, Twitter, Instagram ed Experian per chiedere la scomparsa di pubblicità di articoli per bambini sui suoi account. A riportare la vicenda, tra i ...

Ilary Blasi non dimentica e non perdona Fabrizio Corona : “Poteva saltare il matrimonio e rischiavo di perdere il Bambino”.Leggi le sue parole : A ottobre lo scontro infuocato al Grande Fratello Vip con cui si è presa, dopo tredici anni, la sua rivincita, ma Ilary Blasi nei confronti di Fabrizio Corona avrà sempre il dente avvelenato. Ha... L'articolo Ilary Blasi non dimentica e non perdona Fabrizio Corona: “Poteva saltare il matrimonio e rischiavo di perdere il bambino”.Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fabrizio Corona da Bambino - la foto commuove i fan : «Prima che la vita mi trasformasse - non ero cattivo» : È un Fabrizio Corona nostalgico e inedito quello che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto in chiesa di quando era bambino. Nell’immagine, che potrebbe riferirsi alla sua Prima Comunione, si vede mentre china il capo in attesa della benedizione da parte del sacerdote. «Prima che la vita mi trasformasse, in fondo non ero un cattivo ragazzo», scrive nella didascalia che accompagna la foto. A corredo del post ...