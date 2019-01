Lombardia | rischio incendi nei boschi | codice rosso in sette zone

Autonomia Veneto e Lombardia - De Luca scrive a Conte : 'Incontriamoci - unità nazionale a rischio' : Il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la richiesta formale di un incontro nell'ambito del procedimento ...

Lombardia : Foroni - rischio incendi settori alpini - prealpini e appenninici (3) : (AdnKronos) - "Abbiamo deciso di attivare senz'altro indugio lo stato di alto rischio dopo il verificarsi di diversi incendi sul territorio regionale in questi ultimi giorni, in particolare sull'Alto lago comasco, e aver preso visione delle previsioni meteo per i prossimi giorni, particolarmente fav

Lombardia : Foroni - rischio incendi settori alpini - prealpini e appenninici (2) : (AdnKronos) - Nella giornata odierna, come previsto dal contratto di lavoro aereo per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi nel territorio regionale della Lombardia, Regione Lombardia ha richiesto alla ditta titolare del servizio l'apertura delle basi supplementari di Cassano Magnago (

Coldiretti Lombardia : rischio idrogeologico per 4 Comuni su 5 : Secondo Coldiretti, in Lombardia sono oltre 4 su 5 i Comuni dove il potenziale rischio idrogeologico è medio-alto: il dato emerge da un’analisi effettuata su dati Ispra, divulgata in occasione della Giornata Mondiale del suolo che si celebra oggi. In Lombardia su 1.524 Comuni quelli più esposti a frane e alluvioni sono infatti 1.287 (pari all’84,4%), per un totale di oltre 470 mila abitanti. Solo tra ottobre e novembre, evidenzia ...

Italcementi : Rsu chiedono incontro in Lombardia - a rischio 347 posti : Milano, 3 dic. (AdnKronos) - La vertenza Italcementi si complica e i dipendenti sono pronti allo sciopero. Le Rsu della sede di Bergamo, degli stabilimenti della Lombardia e le Segreterie territoriali e Regionali di Feneal Filca Fillea della Lombardia hanno chiesto un incontro in Lombardia all’asses

Maltempo - Piemonte : case a rischio nel Verbano - Trombe marine in Liguria - allerta arancione in Lombardia : Lombardia - Il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse da moderate a forti. I fenomeni ...

Maltempo - Piemonte : case a rischio nel Verbano - Trombe marine in Liguria - allerta arancione in Lombardia : Un'improvvisa ondata di piena del rio che lambisce la chiesa parrocchiale di Vogogna, nel Verbano, ha indotto l'amministrazione comunale a chiudere alcune strade del Paese. "Stiamo anche disponendo l'...

Allerta Meteo Lombardia : codice rosso sulle Prealpi dalla mezzanotte per rischio idrogeologico : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha emesso una comunicazione di elevata criticità (codice rosso) per rischio idrogeologico sulle zone omogenee sulle zone IM-04 (laghi e Prealpi varesine, provincia di Varese), IM-05 (laghi e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco), IM-06 (Orobie bergamasche, provincia di ...