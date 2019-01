Kouamè-Napoli | il ds del Genoa Perinetti conferma l’affare

Il Napoli prenota Kouame per giugno : Christian Kouame sembra a un passo dal Napoli . Il giovane attaccante ivoriano, esploso in questa stagione con la maglia del Genoa, a giugno dovrebbe approdare alla corte di Ancelotti. Lo ha fatto ...

Perinetti : 'Kouamè al Napoli - ci siamo. Contatto De Laurentiis-Preziosi' : GENOVA - Christian Kouamè è uno dei giocatori più desiderati della Serie A, con grande soddisfazione del Genoa , che se lo accaparrò questa estate dal Cittadella . In diretta a ' Un Calcio Alla Radio',...

Calciomercato Napoli - Kouamè : ci siamo. Per Barella c’è Sarri! : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Juventus-Ramsey ai dettagli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Krunic vuole il Grifo. Il Napoli accelera per Kouamé - la Juve su Romero : Genova - Un weekend di riflessione, in attesa che da lunedì il calciomercato rossoblù abbia un'accelerata, in coincidenza con il ritorno in Italia del presidente Preziosi, reduce dalla vacanza a Dubai ...

Napoli - De Laurentiis si muove per giugno : nel mirino Kouamè e Lozano : Per due volte il Napoli recentemente ha chiuso il girone d'andata in testa alla classifica ma sul mercato di gennaio ha preferito mantenere un profilo basso per non toccare determinati equilibri. Ora ...

Calciomercato Napoli - Kouamè affare fatto : le cifre della trattativa : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie : 20 milioni per Kouamè - ma Preziosi chiede di più : Il Calciomercato del Napoli continua a muoversi su binari delle giovani promesse e la prossima potrebbe essere Christian Kouamé

Gazzetta : Kouame-Napoli - affare immediato e prestito al Genoa : I nomi più caldi Il Napoli sembra voler davvero insistere su Christian Kouame. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi conferma che la trattativa tra il club partenopeo e l’attaccante del Genoa esiste, ed è pure abbastanza calda. Si tratterebbe di un’operazione sul modello-Inglese. Leggiamo: «L’ex centravanti del Chievo è stato acquistato con un anno di anticipo rispetto al suo approdo a Napoli. Ecco, l’operazione Kouame ...

Mercato Napoli - si lavora per il futuro : vicini Kouamé e Traoré : Il club campano sta trattando con Genoa ed Empoli per arrivare a due rinforzi che sbarcherebbero all'ombra del Vesuvio a giugno

Serie A : il Napoli di De Laurentiis punta Piatek e Kouamé (RUMORS) : Per rinforzare il proprio attacco, il Napoli guarda in casa Genoa. Christian Kouamé, attaccante del Genoa, sembra essere uno dei grandi obbiettivi di Aurelio De Laurentiis. L'attaccante ivoriano, classe 97, ha realizzato 3 gol in questa stagione al Genoa in 16 presenze. Il giocatore proprio per questi motivi piacerebbe molto ad Ancelotti, che lo vorrebbe tra le fila dei suoi attaccanti. Il problema sembrerebbe essere però l'alta valutazione del ...

Calciomercato Napoli - Kouame obiettivo concreto : pazza idea in difesa : Calciomercato Napoli- Un ottimo e brillante inizio di stagione, macchiato solamente dalla precoce eliminazione dalla Champions League. Il Napoli non demorde e si prepara a recitare una seconda parte di stagione da autentica protagonista annunciando la sua sfida alla Juventus. Occhi puntati anche sul fronte mercato. Difficilmente il club azzurro deciderà di muoversi sul fronte […] L'articolo Calciomercato Napoli, Kouame obiettivo concreto: ...

Kouame - Napoli e Genoa a un passo dall’intesa (per giugno) : L’indiscrezione di Radio Kiss Kiss Napoli Napoli e Genoa sarebbero vicinissimi a chiudere la trattativa per Christian Kouame. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’intesa definitiva tra il Genoa e il club partenopeo. Ballerebbero pochi milioni tra domanda e offerta, mentre il calciatore firmerebbe un contratto di cinque anni. L’idea sarebbe quella di acquisire ora il ...

Gazzetta : Napoli - Kouame e Almendra nel mirino : A gennaio per giugno La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli. In uscita potrebbe esserci la sorpresa-Diawara, il centrocampista guineano sarebbe scontento del minutaggio e potrebbe valutare l’ipotesi-addio. Ma c’è anche qualche possibilità in entrata, nonostante Ancelotti abbia più volte spiegato che la rosa resterà inalterata fino al termine della stagione. La rosea spiega che da qui a fine mese, le cose ...