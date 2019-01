Juve | su Spinazzola anche il Parma | tra Matri e Lapadula

Top&Flop Juventus- Da Cristiano Ronaldo a Spinazzola : promossi e bocciati del girone d’andata 2018 : Record di punti nel girone d’andata e nessuna sconfitta incassata, con soli due pareggi ottenuti con Genoa e Atalanta: promossi e bocciati della prima metà di stagione in casa bianconera Una prima metà di stagione da record, 53 punti su 57 conquistati nel girone d’andata. Un primato assoluto per la Juventus, autentica dominatrice di questa Serie A. Marco Alpozzi/LaPresse Numeri pazzeschi, che descrivono la superiorità della ...

Calciomercato Juventus - gennaio : Spinazzola incedibile - occhio alla novità : Calciomercato Juventus- Tutto pronto per l’inizio della sessione di mercato invernale. La Juventus si prepara a recitare una parte da protagonista nonostante difficilmente effettuerà operazioni in entrate. Paratici, tuttavia, getterà le basi per le prossime mosse in vista dell’estate. Secondo quanto trapelato da “Rai Sport”, la Juventus avrebbe messo le mani in maniera concreta su […] L'articolo Calciomercato ...

Paratici : 'Dispiace per Cuadrado - ma la Juve ha una rosa completa. Spinazzola è qui perché è da Juve' : Il direttore sportivo della Juventus , Fabio Paratici , ha parlato ai microfoni di Sky Sport anticipando il fischio d'inizio della gara che vedrà i bianconeri affrontare la Sampdoria . Cuadrado - 'Ci dispiace per lui, gli facciamo gli auguri di pronta guarigione. E' un giocatore molto ...

Juventus - in uscita Spinazzola : se ne riparlerà dopo la Supercoppa : La Juventus ha una nutrita batteria di esterni ma tra questi l’unico a non aver avuto spazio è Leonardo Spinazzola. L’ex laterale sinistro dell’Atalanta si è infortunato in primavera e solo di recente è tornato a disposizione di Allegri, che però non lo ha ancora utilizzato, nonostante i problemi fisici di Cuadrado e Cancelo e l’assenza di alternative per Alex Sandro. Quasi sicuramente Spinazzola a gennaio lascerà ...

Mercato Juve : Spinazzola legato a Cuadrado : Il futuro di Spinazzola dipende dalle condizioni di Cuadrado . Se il colombiano non starà fuori a lungo, secondo la Gazzetta dello Sport , per il terzino sinistro ex Atalanta è molto probabile una cessione in prestito.

Juventus - per Spinazzola si aprono le porte del prestito : due club sul calciatore : Leonardo Spinazzola è stato uno dei punti fermi dell’Atalanta di Gasperini che negli ultimi due anni ha brillato prima in Italia e poi in Europa. Il tutto fino a marzo di quest’anno, quando la distorsione al ginocchio gli ha impedito di finire il campionato con i nerazzurri. Poi a maggio l’ufficialità della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, l’operazione e l’estate di lavoro a parte ...

Juve - il Bologna chiede anche Spinazzola : Kean, Sturaro e anche Spinazzola . Secondo quanto riporta Sky Sport , il Bologna continua a guardare in casa della Juventus per il mercato di gennaio e ha chiesto informazioni anche sull'ex esterno dell'Atalanta.

Juventus - è pronto Spinazzola : Allegri avrà un innesto in più dalle prossime settimane : Juventus, Leonardo Spinazzola sembra essere pronto a rientrare in campo dopo un lungo stop per infortunio “Io sto bene e non vedo l’ora di mettere minuti nelle gambe“. Il difensore della Juventus, Leonardo Spinazzola, ha recuperato dall’infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto fuori per diversi mesi ed è pronto per fare il suo esordio in maglia bianconera. “Allenarsi con questi grandi campioni è una ...

Juventus - Spinazzola : “Sto bene e sono pronto al debutto” : All’indomani della vittoria contro il Valencia, che significa approdo matematico agli Ottavi di Finale di Champions League, la Juventus è tornata ad allenarsi in vista del match di Firenze di sabato prossimo e c’è subito una buona notizia il rientro definitivod di Spinazzola che torna a disposizione completa del tecnico dei bianconeri Allegri. L’ex laterale dell’Atalanta è stato […] L'articolo Juventus, Spinazzola: ...

Juventus - Spinazzola : "Adesso sto bene - sono pronto per debuttare" : stato convocato per le ultime sfide contro Empoli, Cagliari e Spal, ma il debutto con la Juve per Leonardo Spinazzola ancora non è arrivato. L'ex Atalanta ha parlato a Juventus Tv e ormai l'infortunio ...