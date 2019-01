Inter | accordo raggiunto con Godin | arriverà a parametro zero

Inter-Godin c'è l'accordo : arriva a giugno a costo zero dall'Atletico Madrid : Diego Godin e l'Inter: è scoppiato un amore . Il difensore centrale uruguayano ha detto sì al club nerazzurro, c'è l'accordo sulla parola che verrà presto trasformato in un contratto e ufficializzato ...

Godin Inter - accordo vicino a parametro zero con il difensore : i dettagli : Godin Inter – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter e Diego Godin sarebbero a un passo dall’accordo. Intesa che appare essere in dirittura d’arrivo tra il club nerazzurro e il difensore uruguaiano. Il classe 1986 cosi dovrebbe dire addio all’Atletico Madrid a parametro zero alla scadenza del proprio contratto, vale a dire a […] L'articolo Godin Inter, accordo vicino a parametro zero con il ...

Calciomercato Barcellona - risposta al Psg : 'Rabiot Interessa - ma nessun accordo con giocatore. Contatti solo col club' : In questi anni infatti è diventato uno dei talenti più ricercati dai top club di tutto il mondo. Classe 1995, una carta d'identità che dice 23 e un 2019 che si prospetta tutto una sorpresa. Già, ...

Inter : possibile accordo con Modric - sarebbe il primo obiettivo di Marotta (RUMORS) : L'Inter sarà probabilmente la grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato. Sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno dichiarato che verranno fatti acquisti importante rispetto a quanto succederà a gennaio, quando i nerazzurri si muoveranno solo nel caso dovessero crearsi importanti occasioni di mercato. L'obiettivo principale sarà quello di rinforzare il centrocampo, ...

Conte : andava evitata la procedura Accordo è nel reciproco Interesse : "Abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi ritenuti prioritari dagli italiani con il voto del 4 marzo": lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa in Senato sulla manovra Segui su affaritaliani.it

Accordo tra lo Junior Grosseto e il Livorno Baseball : gestione e Interscambio di atleti in serie B e C : ... ha constatato, purtroppo, che non esistono i presupposti, causa una differente visione di ciò che deve rappresentare lo sport in generale. Alla luce di quanto riportato il Consiglio Direttivo ha ...

Global Compact - scontri a Bruxelles per firma accordo. Il Papa lo difende : “Sia riferimento per comunità Internazionale” : Oltre 5500 persone nel primo pomeriggio sono scese in piazza, nel quartiere delle istituzioni europee a Bruxelles, per dire “no” al patto Globale sulle migrazioni voluto dall’Onu e acclamato la scorsa settimana a Marrakech da 164 paesi, che l’Italia per il momento non ha sottoscritto. I manifestanti contro i migranti si sono scontrati con un altro corteo, composto anche da alcuni gilet gialli, che sfilava invece contro la ...

RFI e AdSPMAS : firmato accordo per gli Interventi sullo scalo merci di Venezia : Gruppo FS Italiane e AdSPMAS firmano l'accordo per concretizzare la progettazione e la realizzazione degli interventi per il potenziamento infrastrutturale nel Comprensorio Ferroviario di Venezia ...

Previdenza : Quota 100 - l'Intervento partirà in primavera - si attende l'accordo con l'Ue : Il Premier Conte è pronto a chiudere la trattativa con la Commissione Europea sui temi più caldi contenuti nella nuova Legge di Stabilità 2019. Resta ancora una discussione aperta, invece, quella riguardante le due misure fondamentali considerati i pilastri della manovra finanziaria che entrerà in vigore a partire dal prossimo primo gennaio 2018 ovvero Quota 100 e il cosiddetto reddito di cittadinanza. Quota 100 e reddito di cittadinanza non ...

Inter - accelerata per Ozil : agenti in arrivo in Italia - accordo ad un passo : Dopo la sconfitta subita contro la Juventus venerdì all'Allianz Stadium, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, in conferenza stampa ha fatto intendere come alla sua squadra manchi qualcosa in mezzo al campo per alzare il tasso qualitativo della rosa. Non è un caso, d'altronde, che fino all'ultimo giorno della scorsa sessione di calciomercato si sia cercato di portare a Milano il centrocampista croato del Real Madrid, Luka Modric. A gennaio, ...

d'Amico International Shipping conclude accordo vendita nave MT High Trader : d'Amico International Shipping S.A., DIS, , società attiva nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d'Amico Tankers D.A.C.

Fnm : accordo con Stadler Bussnang per treni elettrici Interoperabili : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Fnm ha sottoscritto con Stadler Bussnang un accordo quadro per la fornitura di treni elettrici interoperabili omologati per la circolazione in Italia e in Svizzera, dedicati al servizio transfrontaliero. Lo annuncia la società. I convogli saranno concessi in locazione a

Che cos'è il Global Compact for Migration - accordo Intergovernativo che piace al Vaticano ma non a mezza Europa? : L'obiettivo è quello di creare una politica comune a livello internazionale, giacché il tema delle migrazioni non riguarda un solo stato ma tutti gli stati del mondo. Il processo per lo sviluppo di ...

Inter - Marotta punta Milinkovic-Savic : principio d'accordo con Lotito (RUMORS) : Ormai ci siamo, Giuseppe Marotta sarà il nuovo amministratore delegato dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus è arrivato ieri a Nanchino, in Cina, per incontrare i vertici di Suning e, in particolare, il patron, Jindong Zhang. Dopo l'incontro il tutto sarà messo nero su bianco e l'ad sarà operativo già dal 1 dicembre, con l'esordio ufficiale che dovrebbe arrivare proprio in occasione del derby d'Italia contro la sua ex squadra, la Juventus, ...