Golden Globe | tutto quello che c euro è da sapere

Golden Globe 2019 - in diretta su Sky Atlantic la notte tra il 6 e il 7 gennaio : In diretta da Beverly Hills, Sky Atlantic trasmette in esclusiva per l’Italia la cerimonia di premiazione della 76° edizione dei Golden Globe Awards, in onda la notte tra domenica 6 e lunedì 7 gennaio, dall’01.00 alle 05.00. Lunedì, dalle 21.15, in onda un best-of coi momenti salienti della serata. A presentare la cerimonia dei prestigiosi premi consegnati dalla Stampa Estera di Hollywood Sandra Oh e Andy Samberg, entrambi vincitori del premio ...

Lady Gaga e Bradley Cooper favoriti ai Golden Globe : “A star is born” è la pellicola favorita come “Miglior film drammatico” alla 76esima edizione dei Golden Globe Awards, i premi che saranno assegnati domenica 6 gennaio dalla stampa estera iscritta all’Hollywood foreign press association. Lo indicano i trader Snai segnalando che il remake, diretto e interpretato da Bradley Cooper, con Lady Gaga nei panni […]

Nomination Golden Globes 2019 - pronostici per le serie tv : chi dovrebbe vincere (e chi invece vincerà) : Le Nomination Golden Globes 2019 sono state annunciate il mese scorso con relativamente poche sorprese - se non nomi su cui già si scommetteva - per quanto riguarda la categoria delle serie tv. Lo scontro più interessante sarà tra American Crime Story, Homecoming, Sharp Objects e La meravigliosa Signora Maisel, che hanno ricevuto il maggior numero di candidature. Ma chi riuscirà a spuntarla? Ecco le nostre previsioni sui vincitori e le ...

Cinema : domani notte i Golden Globes - Lady Gaga e Bradley Cooper tra i favoriti : "Vice-L'uomo nell'ombra", che racconta l'ascesa politica di Dick Cheney, il vice di George W Bush, è tra le commedie per le quali è favorito anche "Green Book" con Mahershala Ali e Viggo Mortensen. ...

Golden Globe 2019 nomination : film - serie tv e attori candidati : Golden Globe 2019 nomination. Sono state annunciate le nomination per i Golden Globe 2018. TUTTO SUI #GoldenGlobe La cerimonia che premia film, serie tv e attori dell’anno si terrà il 6 gennaio al Beverly Hilton a Beverly Hills, California. Come al solito i premi anticipano gli Oscar anche a livello di pronostici per chi si aggiudicherà l’Academy Award. Ecco di seguito tutti i candidati ai Golden Globe ...

Golden Globe : tutto quello che c'è da sapere : Oltre ad avere un gran da fare a portare dolci per tutta la notte, quest'anno la Befana sarà anche impegnata a portare premi ai Golden Globe , uno dei momenti più attesi da attori e attrici in tutto l'...

Chi sono i favoriti dei Golden Globes 2019? I pronostici di OM per il cinema : Con la cerimonia dei Golden Globes 2019, che avrà luogo nella serata di domenica 6 gennaio, comincia la fase più calda della stagione dei premi del cinema statunitense che raggiungerà l'apice con gli Oscar il 24 febbraio. La 76esima edizione dei Golden Globes si svolgerà come sempre al Beverly Hilton di Beverly Hills, California, maestri di cerimonie Andy Samberg e Sandra Oh. I circa 90 membri della giuria, giornalisti della Hollywood Foreign ...

Golden Globe 2019 - tutto quello che c’è da sapere su Isan Elba : Isan ElbaIsan ElbaIsan ElbaIsan ElbaIsan ElbaIsan ElbaIsan ElbaIsan ElbaÈ il turno di Isan Elba. Diciassette anni appena compiuti (il 4 gennaio), primogenita di Idris, è stata scelta come ultima ambassador dei Golden Globes sulla scia di tante altre «figlie di» che prima di lei hanno calcato il palco dei premi considerati l’anticamera degli Oscar, facendo gli onori di casa. Due anni fa era toccato alle tre sorelle Stallone, tutte figlie di ...

Golden Globe 2019 - ecco chi sono i favoriti in gara | : I più quotati sono "A Star is born", diretto e interpretato da Bradley Cooper, e "Vice", storia dell'ascesa politica di Dick Cheney. Tra le pellicole straniere, invece, favorito il film drammatico "Roma" di Alfonso Cuaron

Dai Golden Globe agli Oscar 2019 - il calendario dei premi al cinema : Ogni inizio anno si gioca la partita dei premi e delle scommesse: quale sarà il film più gettonato agli Oscar? L2019;attore e l2019;attrice favoriti? E invece la serie tv che vincerà il maggior numero di Golden Globe? Come si orienteranno i membri della British Academy? Tra gennaio e febbraio si concentrerà il maggior numero di cerimonie e red carpet internazionali (mentre la 64^ edizione del David di Donatello nostrano ...

Golden Globe 2019 : la cerimonia in onda su Sky Atlantic - : ... i riconoscimenti assegnati dai membri della Hollywood Foreign Press Association che insieme agli Emmy e agli Oscar sono tra i premi più ambiti nel mondo della serialità televisiva e del cinema. Non ...

Golden Globe 2019 - le nomination : Sono state annunciate le nomination ai Golden Globe 2019, i premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association. La cerimonia di premiazione 76esima edizione si terrà il 6 gennaio 2019 a Beverly Hills e sarà condotta da Sandra Oh e Andy Samberg.

Golden Globe confusion : Scorriamo le nomination ai Golden Globe per la migliore serie drammatica e niente, “Succession” non si trova. Scorriamo le nomination ai Golden Globe per la miglior serie comica (i membri della stampa estera hanno fatto un po’ di confusione quest’anno, per esempio candidando “A Star is Born” con Lad