Vico Equense | sequestrata l' area degli alberi tagliati a Monte Faito

Antonino Cannavacciulo : apertura di un secondo bistrot a Torino e attesa per Vico Equense : Che fosse stoico ed infaticabile l'avevamo intuito più di una volta in uno dei tanti programmi televisivi di cui è protagonista. Ma anche fuori dagli schermi Antonino Cannavacciuolo pare proprio essere instancabile....Continua a leggere

Vico Equense - Comuni Ricicloni campani - Vico vince con l'83% di raccolta differenziata : Pubblicati i dati relativi all'edizione 2018 di Comuni Ricicloni , l'iniziativa di Legambiente che premia i Comuni che raggiungono i risultati migliori per quanto riguarda il riciclo di rifiuti. Sono ...

Calcio - Vico Equense - Si vola sulle ali .. dell'entusiasmo. Domenica visita alla capolista S.A.Abate : Il Vico Equense vola sulle ali...dell'entusiasmo. Già perché il successo per due a zero sulla Puteolana 1909 ha fatto spiegare, appunto, le ali alla compagine azzurro-oro. In rete i due esterni di ...