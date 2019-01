Sei povero e hai un cane o un gatto? Il Comune ti aiuterà economicamente | ecco

meteoweb.eu

: “Sei solo un povero disabile e non puoi darmi lezioni di vita”, gli ha scritto un hater. Noi lo abbiamo sostenuto s… - redazioneiene : “Sei solo un povero disabile e non puoi darmi lezioni di vita”, gli ha scritto un hater. Noi lo abbiamo sostenuto s… - graziellaciccon : L’idea dell’assessore - Se sei povero (e hai un cane), ad Alessandria ti aiuterà il Comune - Gina17886201 : RT @acotrozzi: COPIO E INCOLLO DA WATTSAPP: SPILLO COME SEI BELLOOOOOOO!!!! Non si Non si riescono a far adottare nemmeno più i cani piccol… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Ad Alessandria chi è in difficoltà economiche e ha un animale domestico non dovrà più farsi carico delle cure mediche di cani e gatti: sarà ilha coprire tutte le spese. Giovanni Barosini, assessore al Welfare animale di Alessandria, aveva preannunciato la predisposizione di un piano di supporto in tal senso, «per andare incontro a tutti», e ora il pianto è diventato realtà. Potranno percepire questo aiuto economico tutte le famiglie con un Isee pari a 8107,50 euro, e fino a euro 20 mila in caso di nuclei familiari numerosi. «Abbiamo voluto dare un risposta concreta a chi è in difficoltà – spiega l’assessore -. La crisi economica che colpisce le famiglie finisce per avere effetto sui nostri amici animali che purtroppo vengono abbandonati o mantenuti in condizioni non idonee al loro benessere. Chi non può permettersi di pagare l’onorario di una struttura privata, può ...