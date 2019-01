Milan | occhi su Abanda | gioiellino 18enne del Monaco

Botti : altri 5 feriti a Milano - bimbo colpito a un occhio : Tre bambini che questo pomeriggio hanno acceso un petardo inesploso, a Milano, sono rimasti coinvolti nello scoppio. Due di essi hanno riportato ferite non gravi, il terzo e' illeso. E' accaduto alle 17.40 in via Costantino Baroni 228, dove i tre, tutti di 10 anni, di origine nordafricana, hanno deciso di fare esplodere una 'cipolla'. Dei due feriti uno e' stato trasportato in codice verde l'altro in giallo per escoriazioni e ustioni ...

Milan - sfuma Muriel occhi su Gabbiadini/ Calciomercato - come cambia la strategia rossonera : Gabbiadini al Milan. Ultime notizie Calciomercato, dopo il no di Muriel i rossoneri virano sull'ex centravanti del Napoli

GABBIADINI AL Milan/ Ultime notizie calciomercato - sfumano Pato e Muriel : occhi in casa Saints : GABBIADINI al MILAN. Ultime notizie calciomercato, dopo il no di Muriel i rossoneri virano sull'ex centravanti del Napoli

Calciomercato Milan : acquisti sì - ma occhio alle possibili cessioni… : Calciomercato Milan, i rossoneri hanno una rosa corta e sarà compito di Leonardo rafforzarla a gennaio: le ultime Calciomercato Milan, in casa rossonera si fa un gran parlare delle mosse che Leonardo metterà in atto nel mese di gennaio. La sessione invernale è alle porte ed il ds dovrà allungare una rosa deficitaria dl punto di vista numerico. Prima però potrebbero esserci delle cessioni, relative a calciatori che Gattuso (tecnico a ...

Milan - Fassone ancora nell’occhio del ciclone : azione investigativa nei confronti di giornalisti : Repubblica e il Sole 24 Ore hanno reso nota una vicenda che ha coinvolto l’ex amministratore delegato del Milan Marco Fassone. Il club rossonero ha ricevuto una fattura di 74 mila euro un’agenzia investigativa privata, la Carpinvest s.r.l., contattata dal dirigente per tenere sott’occhio alcuni giornalisti impegnati a smascherare le false promesse e più in generale la situazione patrimoniale deficitaria di Yonghong Li. ...

Diretta Milan Bayern/ Streaming video e tv : tra i tedeschi occhio a Booker e Derrick Williams - Eurolega - : Diretta Milano Bayern, Streaming video e tv: l'Olimpia ha perso le ultime quattro partite di Eurolega e ha bisogno di rilanciarsi in classifica.

Maltempo Lombardia : fiocchi in arrivo - a Milano scatta il piano neve : Il meteo prevede caduta di neve su Milano in graduale intensificazione soprattutto a partire dalle ore 19 e poi dalle ore 22; per questo il Centro Operativo Comunale (Coc) si è riunito oggi alle 12 e ha pianificato le attività preventive, in base alle comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) emesse della Protezione Civile. Al Coc, che resterà attivo per effettuare i monitoraggi e coordinare le attività, prendono parte le direzioni ...

Rabiot al Milan?/ Calciomercato - Ds Psg : 'Non vuole rinnovare e allora non gioca'. Occhio a Roma e Juventus : Adrien Rabiot è uno dei pezzi di Calciomercato più appetibili per l'Italia con Milan, Juventus e Roma che lo seguono ormai da tempo.

Salvini nell’occhio del ciclone - va alla festa della Curva Sud del Milan e saluta un ex galeotto : scoppia la polemica : Il vicepremier ha presenziato alla festa organizzata dalla Curva Sud del Milan, stringendo la mano anche ad un ultras condannato per spaccio di droga Matteo Salvini si ritrova al centro dell’ennesimo caso, questa volta per aver partecipato alla festa organizzata dalla Curva Sud del Milan. Il Ministro dell’Interno, di chiara fede rossonera, ha voluto presenziare alla cerimonia, stringendo addirittura le mani ad uno dei capi ...

Milan Primavera - che gol di Daniel Maldini sotto gli occhi di papà Paolo. VIDEO : Altro passo falso dei giovani rossoneri allenati da Alessandro Lupi, penultimi nel campionato Primavera con 7 punti raccolti in 11 giornate. Allo Stadio Ossola di Varese è arrivato l'ennesimo ...

Meteo - neve in arrivo anche in città : da giovedì primi fiocchi a Torino e Milano : L'aria fredda in arrivo potrebbe portare le prime nevicate dell'anno anche in pianura. Possibilità di nevicate (con accumulo modesto) in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna tra giovedì e venerdì.Continua a leggere

Inquinamento - nel Nord Italia è allarme smog : da Milano a Bologna blocchi auto fino a lunedì : allarme smog nel Nord Italia. Da oggi partono nuovi blocchi alla circolazione delle auto per via dei dati sulle polveri sottili. Toccate da questi provvedimenti anche Bologna, Milano, Venezia e Padova.Lombardia. Scattano da venerdì 7 dicembre, le misure temporanee di primo livello in 6 province della Lombardia, in attuazione dell'Accordo di Bacino padano. Le limitazioni riguarderanno i comuni coinvolti delle province di Milano, Monza e ...

Il Milan sarà sempre più brasiliano : Leonardo avrebbe messo gli occhi su tre talenti : Il Milan è in piena corsa per gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, infatti la posizione in cui si trovano i rossoneri in questo momento garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Proprio per questo motivo la proprietà rossonera ha acquisito le prestazioni di Ivan Gazidis, esperto dirigente ex Arsenal, il quale avrà il compito di mettere a bilancio la cifra per il prossimo mercato invernale. A tal proposito, Leonardo e Maldini ...

Milan favorito in casa con il Parma - ma occhio alla velocità degli emiliani : Il Milan torna in campo a San Siro dopo praticamente due giorni, con Gattuso che in conferenza ha sottolineato tutto il suo disappunto per i pochi giorni concessi dalla Lega ai rossoneri per recuperare dall'impegno europeo vinto per 5 a 2 contro una squadra tutt'altro che impegnativa. Rossoneri in piena emergenza, l'infermeria conta assenti di lusso, con Bonaventura e Biglia che ormai non rivedremo prima della primavera del 2019 ed Higuain ...