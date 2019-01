Sci di fondo | De Fabiani 6° nell’inseguimento di Oberstdorf

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Alexander Bolshunov tiene la vetta ma Emil Iversen lo insidia : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 in DIRETTA : il giorno delle pursuit - De Fabiani deve risalire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Tour de Ski: a Oberstdorf, in Germania, dopo le mass start di ieri, oggi sono infatti in programma le prime gare pursuit della rassegna. Si inizierà con la 15 km maschile alle ore 13.05 e poi sarà la volta della 10 km femminile alle ore 15.15. Entrambe le gare saranno in tecnica libera. Sicuramente tutte le aspettative e le speranze italiane sono riposte in Francesco De ...

Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019. De Fabiani : che occasione! L’azzurro prova a scalare la classifica nell’inseguimento : E’ la giornata dell’inseguimento al Tour de Ski. Dopo la mass start di ieri in tecnica classica, si torna alla tecnica libera con la 10 km femminile e la 15 km maschile partendo dai distacchi fin qui accumulati nelle quattro tappe precedenti del Tour. E’ una delle giornate decisive perchè la stanchezza inizia a farsi sentire e la gara di ieri potrebbe essere rimasta nelle gambe a qualcuno e ogni secondo guadagnato o perso può ...

Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 : domani gli inseguimenti. Norvegesi primi a partire - De Fabiani impegnato in una gara che non ama : Il Tour de Ski arriva oltre la metà del suo svolgimento a Oberstdorf: domani si terranno le due gare a inseguimento a tecnica libera maschile e femminile. Le due gare prenderanno il via con un ordine inverso rispetto a quello odierno: prima gli uomini per la 15 km alle 13:05, poi le donne per la 10 km alle 15:15. Si riparte con forti tinte di norvegese, dal momento che Emil Iversen al maschile e Ingvild Flugstad Oestberg al femminile hanno ...

Sci di fondo – Tour de Ski - De Fabiani soddisfatto : “sono entusiasta - ecco la strategia che ho utilizzato” : Lo sciatore azzurro ha commentato il secondo posto ottenuto nella mass start valida come quarta tappa del Tour de Ski Oberstdorf gli porta particolarmente fortuna. Francesco De Fabiani è secondo nella mass start di 15 km a tecnica classica valida come quarta tappa del Tour de Ski ed è la terza volta che sale sul podio nella località tedesca sulle sei totali in carriera in gare individuali. L’azzurro conduce una gara tatticamente ...

Sci di fondo - Francesco De Fabiani : “Ho gestito al meglio le energie. Ora voglio ripetermi nella mass start in Val di Fiemme” : Doveva essere la sua gara e Francesco De Fabiani non ha deluso le aspettative. nella 15 km mass start a tecnica classica l’azzurro ha chiuso sul secondo gradino del podio alle spalle del norvegese Emil Iversen e davanti al russo Sergey Ustiugov. Al termine della propria gara, l’azzurro classe 1993 non ha nascosto la propria soddisfazione (fonte Fisi). “Oberstdorf è una delle mie piste preferite e come al solito qui le gare sono ...

Sci di fondo - Tour de Ski : De Fabiani è secondo nella mass start di Oberstdorf : Per l'azzurro è il sesto podio in carriera in Coppa del Mondo: cinque di questi li in una gara con partenza di "massa". Per Iversen è invece la sesta affermazione nel circuito maggiore. In casa ...

Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 : FANTASTICO De Fabiani! E’ secondo nella mass start dietro Iversen! : Il Tour de Ski 2019 di Francesco De Fabiani doveva entrare nel vivo oggi e così è stato. Il valdostano ha sfruttato al meglio la 15 km mass start a tecnica classica, molto congeniale alle sue caratteristiche, concludendo al secondo posto alle spalle del norvegese Emil Iversen e davanti al russo Sergey Ustiugov. Si tratta del sesto podio in carriera in Coppa del Mondo per l’italiano: cinque di questi sono maturati in gare con partenza di ...

Sci di fondo - mass start maschile : splendido De Fabiani - secondo alle spalle di Iversen : Sci di fondo – Francesco De Fabiani è arrivato secondo nella mass start maschile di Oberstdorf alle spalle di Iversen Oberstdorf gli porta particolarmente fortuna. Francesco De Fabiani è secondo nella mass start di 15 km a tecnica classica valida come quarta tappa del Tour de Ski ed è la terza volta che sale sul podio nella località tedesca sulle sei totali in carriera in gare individuali. L’azzurro conduce una gara ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 in DIRETTA : Francesco De Fabiani MERAVIGLIOSO SECONDO nella 15 km mass start in tecnica classica. Vince Emil Iversen : Buona giornata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’odierna giornata del Tour de Ski 2019. Si disputano oggi a Oberstdorf due mass start: la 15 km per quanto riguarda gli uomini e la 10 km per quel che concerne le donne. Nel settore maschile l’attesa italiana è tutta incentrata su Francesco De Fabiani, che a Oberstdorf si trova particolarmente bene: negli scorsi anni qui è arrivato due volte terzo in entrambe le tecniche: ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 in DIRETTA : Francesco De Fabiani con i migliori nella 15 km mass start in tecnica classica : Buona giornata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’odierna giornata del Tour de Ski 2019. Si disputano oggi a Oberstdorf due mass start: la 15 km per quanto riguarda gli uomini e la 10 km per quel che concerne le donne. Nel settore maschile l’attesa italiana è tutta incentrata su Francesco De Fabiani, che a Oberstdorf si trova particolarmente bene: negli scorsi anni qui è arrivato due volte terzo in entrambe le tecniche: ...