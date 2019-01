Quota100 e Reddito di cittadinanza | prevista pioggia di richieste | l' Inps si prepara

Pensioni - Quota100 : attesi i decreti - aumentano requisiti. Reddito cittadinanza nel 2019 : Il Senato ha dato il suo benestare per la manovra finanziaria che sarà attiva dal gennaio 2019 . Diversi pareri contrastanti poiché quanto attuato viene ritenuto penalizzante per la previdenza sociale. Facciamo riferimento alla possibilità dell' uscita anticipata con Quota 100 al fine di relegare la Riforma Fornero e dell'obiettivo che il M5S si è posto: il Reddito di cittadinanza . Va specificato che saranno applicate modifiche ai requisiti ...

Manova - sì dall'Ue : reddito di cittadinanza e Quota100 rimangono ma rinviate : Dopo un tira e molla tra governo e Ue sulla manovra economica italiana arriva l'approvazione e il via libera definitivo. Soddisfatto il premier Conte per l'infrazione evitata annunciando che rimangono reddito di cittadinanza e quota 100 come promesso. Vediamo cosa prevede la manovra e le novità in arrivo. Via libera dall'Unione europea: non pienamente soddisfatta ma infrazione evitata Soddisfatto il premier Conte e il governo giallo-verde, meno ...