Huawei Y6 2019 certificato dall’FCC con una batteria più piccola del modello dello

Sorpasso Huawei su Samsung è già realtà : dati vendite in Russia presagio di svolta nel 2019? : Solo due giorni fa, chiudevamo il 2018 su OptiMagazine con una riflessione sui brand Huawei e Samsung fortemente antagonisti nel mercato degli smartphone con sistema operativo Android. Guardando ai dati globali, Samsung ha chiuso l'anno appena terminato sempre in vetta alla classifica dei produttori di dispositivi, subito seguita tuttavia da Huawei che, dalla sua parte, ha vissuto gli ultimi 12 mesi con un incremento di vendite davvero ...

Primo squillo per Huawei P8 Lite 2017 nel 2019 : patch B396 ed effetti per la memoria : Non poteva iniziare meglio, pur con le dovute precisazioni del caso, il 2019 per i possessori di un Huawei P8 Lite 2017, in riferimento al rilascio di un nuovo aggiornamento per chi ha deciso di puntare su un modello no brand. A distanza di poche settimane dai primi bilanci tracciati dalla patch B394 (qui troverete qualche altra informazione in merito), oggi 2 gennaio tocca prendere atto delle prime segnalazioni da parte del pubblico che ha ...

L’entry-level Huawei Y7 Pro 2019 : un altro device presentato : Se qualche giorno fa era stata la volta di Huawei P Smart 2019 (troverete in questo articolo tutti gli approfondimenti del caso), quest'oggi affronteremo il capitolo legato a Huawei Y7 Pro 2019, un altro dispositivo entry-level che probabilmente potrà catturare l'attenzione di buona parte di voi. Si parte con un display da 6.26 pollici HD+ in formato 19:9 e notch a goccia, passando per il processore Snapdragon 450, 3GB di RAM, 32GB di memoria ...

Quasi 3 GB di patch per Huawei P20 Lite per iniziare il 2019 : i primi dettagli trapelati : Trapelano in queste ore alcune novità che stanno riscontrando conferme ufficiali direttamente dal pubblico italiano e che, almeno sulla carta, potrebbero fare la differenza per coloro che hanno deciso di puntare su un Huawei P20 Lite. Anche coloro che sono in attesa di novità ufficiali per quanto concerne il rilascio dell'aggiornamento contenente la nuova interfaccia EMUI 9. Dopo aver analizzato la questione per i modelli brandizzati TIM con un ...

Huawei Y7 Pro 2019 Caratteristiche prezzo : Telefono Huawei Y7 Pro 2019 il primo smartphone Android a prezzo basso del 2019 Le Caratteristiche del nuovo smartphone lowcost 2019. Arriva il nuovo Huawei Y7 Pro 2019 con processore Snapdragon 450, 3GB di RAM e 32GB di memoria e una batteria da 4000 mAh

Huawei Y7 Pro 2019 : un economico smartphone con schermo da 6 - 2 pollici : Dal colosso cinese arriva un nuovo cellulare con un look curato, ampio display e camera anteriore da ben 16 MP

Primo fuori tutto 2019 con il volantino Unieuro : Huawei P20 Lite - Mate 20 Lite e Mate 10 Lite scontati : Anno nuovo, smartphone nuovo, magari da scovare nel volantino Unieuro che, con il suo fuori tutto nella winter edition, mette in promozione più smartphone ed in particolare quelli di fascia media, più o meno recenti che consentono di non spendere un patrimonio ma con ottimo rapporto qualità/prezzo. Come spesso in quest'ultimo periodo in questo segmento di mercato, la fa da padrone il brand Huawei con il dispositivo P20 Lite, Mate 20 Lite ma ...

Huawei augura a tutti un buon 2019 da un iPhone : Il team di Huawei ha pubblicato su Twitter un messaggio di auguri per l'arrivo del nuovo anno ma l'ha fatto utilizzando un melafonino

La volta di Huawei P Smart 2019 : cosa propone il nuovo entry-level : Un piccolo gioiello il nuovo Huawei P Smart 2019, dotato di un piccolo notch a goccia e di angoli morbidi e sinuosi, come avviene ormai da tempo per la serie P. Le specifiche tecniche del device pure potrebbero trovare diversi consensi: schermo FullView LCD da 6.21 pollici e risoluzione FullHD (2340 x 1080 pixel), processore Kirin 710, 3GB di RAM, 64GB di storage (espandibile tramite microSD fino a 512GB), doppia fotocamera posteriore da 13 + ...

Huawei Y7 Pro (2019) lanciato in Asia con un display da 6 - 26 pollici e notch a goccia : Dal Vietnam arriva la notizia del lancio di Huawei Y7 Pro (2019), smartphone di fascia bassa con alcune interessanti caratteristiche. Ecco quali sono

Miglior produttore smartphone 2019 Huawei o Samsung? Date vendite e riflessioni su strategie : Giunti al 31 dicembre è possibile incoronare il Miglior produttore smartphone 2019 tra Huawei e Samsung per quanto riguarda l'universo Android? In questo articolo esamineremo i dati nudi e crudi relativi ai risultati di vendita dei due brand ma non mancheremo di appuntare le nostre riflessioni sulle diverse strategie aziendali dei brand, indicando alla fine chi tra i due ( a nostro parere) ha fatto meglio negli ultimi 12 mesi. Ad analizzare ...

Pienone di beta EMUI 9 su Huawei e Honor : tutti i telefoni in test con Android 9 Pie prima del 2019 : Su quali smartphone Huawei e Honor è ora a disposizione la beta EMUI 9? Questi ultimi giorni di dicembre sono risultati fondamentali per un gran numero di smartphone del produttore cinese e attualmente Android 9 Pie è pure in test su un numero notevole di dispositivi. Facciamo il punto della situazione, considerato che, dopo la fase di sperimentazione, ognuno dei modelli protagonisti di questo articolo riceverà appunto il rilascio finale ...

Huawei Y7 (2019) porterà il notch a goccia nel mercato entry level : Scopriamo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche complete di Huawei Y7 2019, che dovrebbe essere commercializzato a meno di 150 euro in Europa.

In uscita il Huawei P30 e il P30 Pro entro il 28 febbraio? Annuncio evento MWC 2019 : I Huawei P30 e P30 Pro potrebbero essere più vicini del previsto. Ben prima dell'inizo della primavera, le due nuove ammiraglie successive agli attuali Huawei P20 e P20 Pro potrebbero fare capolino e ingaggiare una nuova guerra all'ultima feature con la concorrenza Android (in particolare Samsung). Grazie alle ultime informazioni trapelate in questa giornata del 27 dicembre, abbiamo a disposizione una finestra temporale ben precisa per la più ...