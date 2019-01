L' ex Luigi Giorgi si accasa in serie C | giocherà nel Teramo

Anticipazioni Uomini e Donne : doppia delusione per Riccardi - Luigi vicino a Giorgia : Se le puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5 sono attualmente in pausa per le vacanze natalizie, non si può dire la stessa cosa delle registrazioni in studio che proseguono con regolarità. Proprio ieri 27 dicembre, infatti, i giovani protagonisti del Trono Classico si sono ritrovati con i loro rispettivi corteggiatori e corteggiatrici per un nuovo appuntamento che ha riservato interessanti sorprese. Le novità hanno riguardato Lorenzo ...

Uomini e Donne – Chi è Giorgia Iarrera? Ecco la corteggiatrice di Luigi con una storia difficile alle spalle ed una bellezza mozzafiato [GALLERY] : Giorgia Iarrera è una delle corteggiatrici di Luigi Mastroianni: la bella messinese ha catturato le attenzioni del tronista siciliano Giorgia Iarrera pare aver colpito Luigi Mastroianni a ‘Uomini e Donne’. La corteggiatrice di Messina, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso una prima esterna con il tronista, non lasciandolo indifferente al suo fascino. La bella riccia insomma potrebbe fare concorrenza a Irene ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Luigi confessa : 'Avrei voluto baciare Giorgia' : Proseguono le registrazioni su Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5, e nella registrazione avvenuta il 7 dicembre sono successe cose molto interessanti e per certi versi inaspettate. In questi giorni sul sito web ''Il Vicolo delle News'', sono state rilasciate le ultime Anticipazioni su quello che succederà nelle prossime settimane relativamente al trono classico, che vede impegnati alla ricerca dell'amore i tronisti Ivan, Andrea, ...

