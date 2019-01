È successo in TV – 2 gennaio 2017 | debutta l' esperimento de Il Collegio video

blogo

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)Oggi ripercorriamo una trasmissione che passo dopo passo si è conquistato la sua buona fetta di pubblico. Cosa accade quando 18 ragazzi vengono rispediti indietro nel tempo, fino al 1960? Il 2arriva per la prima volta in tv un innovativo docu-reality Ilin onda per 4 puntate (una a settimana) in prima serata su Rai 2. Cosa è Il? Un semplice ma efficace ineditosociale - prodotto da Magnolia - che mescola i linguaggi del tipico docu-reality show.Diciotto teenager si mettono alla prova diventando protagonisti di un particolare viaggio nel tempo che li trasporta ambientalmente nel 1960 nelConvitto di Celana a Caprino Bergamasco, trasformando quella che poteva essere una normale vita da scuola media in una vera e propria esperienza educativa di formazione e di relazioni molto diversa e lontana dalla loro realtà ...