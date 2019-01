: Assalto a portavalori, chiusa SS Barese - NotizieIN : Assalto a portavalori, chiusa SS Barese - zazoomblog : Assalto con le ruspe a un portavalori nel Barese incendiati due mezzi - #Assalto #ruspe #portavalori #Barese - Cyber_Feed : Breaking News #Assalto a portavalori, chiusa SS Barese -

Una rapina a unsulla Statale 96, nel, ha portato alla chiusura di entrambe le carreggiate all'altezza di Altamura e alla deviazione del traffico sulla viabilità locale. Un commando armato ha dato fuoco a due mezzi pesanti, messi di traverso per bloccare il furgone che arrivava. Poi i malviventi hanno assaltato il, usando anche ruspe per aprirlo. I rapinatori si sono poi separati per fuggire.(Di mercoledì 2 gennaio 2019)