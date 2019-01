Sala | sindaco Milano | ' Ho sperato per tutta la vita di portare Totti all' Inter'

Cori Koulibaly - il sindaco Sala : “fascia di capitano ad Asamoah” : Cori Koulibaly – Il sindaco Giuseppe Sala si è scusato pubblicamente a nome di Milano con il calciatore del Napoli Koulibaly per i Cori razzisti di ieri sera durante Inter-Napoli e lancia la proposta in vista della gara contro l’Empoli: “la fascia di capitano sia data a Asamoah. Non mi piace, per mia natura, pensare a cosa devono fare gli altri per risolvere i problemi della società in cui viviamo – ha spiegato il ...

GESSATE : PRENOTANO 60 PIZZE MA NON SI PRESENTANO/ Titolare le dona ai senzatetto : sindaco Sala si complimenta : Ordinano 60 PIZZE ma non si PRESENTANO: Titolare le dona ai senzatetto. La PIZZEria di GESSATE protagonista della buona azione lodata sui social

Beppe Sala (sindaco di Milano) : «Mi sono vergognato - l’Inter chieda scusa a Koulibaly» : “Ai prossimi buu, lascerò lo stadio” Il testo dell’intervento del sindaco di Milano Beppe Sala sulla sua pagina facebook. Ieri sera sono andato allo stadio, seguendo quella passione che mi ha trasmesso mio papà, come credo sia per tanti tifosi. E quando vado a gioire e soffrire per i colori del mio cuore confesso che spesso penso a lui, a quando andavamo insieme a San Siro. Ho preso freddo, mi sono agitato, ho esultato per la vittoria ...

Leonardo Di Caprio fa i complimenti a Milano - il sindaco Beppe Sala : ‘Ti aspettiamo’ : Leonardo Di Caprio posta una foto di Milano e delle sue palme su Instagram, complimentandosi per la “svolta verde” e Beppe Sala non se lo fa dire due volte: “Ti aspettiamo qui!” cinguetta il sindaco su Twitter. Nella speranza di vedere l’attore hollywoodiano noto per il suo impegno a favore dell’ambiente (ma anche per la sua avvenenza e per le sue relazioni sentimentali burrascose) passeggiare all’ombra ...

L’autoironia sul Natale del sindaco Sala : “Taaac!”. Così prende in giro i suoi concittadini nel video del Milanese Imbruttito : Il Milanese Imbruttito ha pubblicato sulla propria pagina Facebook il tradizionale video che anticipa il Natale. Questa volta il gruppo comico prende in giro le abitudini inutili dei milanesi. E nel video c’è anche il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala. video Il Milanese Imbruttito L'articolo L’autoironia sul Natale del sindaco Sala: “Taaac!”. Così prende in giro i suoi concittadini nel video del Milanese ...

Milano - insulti e sputi al sindaco Sala : “Vattene. Sei un pezzo di m…”. Lui : “Centri sociali e illegalità vanno distinti” : “Te ne devi andare. Non sei niente, tornatene nella tua casa di lusso, ti fai vedere solo per tagliare il panettone. Sei un pezzo di m…”. E poi insulti e sputi. Così domenica il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato accolto da alcuni antagonisti al Corvetto, in piazza Angilberto, dove era andato per mangiare una fetta di panettone e fare gli auguri di Natale ai cittadini. Le contestazioni sono arrivate da una quindicina di ...

Incendio Tmb Salario - Raggi aumenta la Tari/ Sindaco Roma - "speriamo di poco" : è caos rifiuti : Incendio Tmb Salario, è emergenza rifiuti a Roma: Sindaco Virginia Raggi aumenta la Tari, 'speriamo di poco', ma il rincaro è già vicino ai 50' in più