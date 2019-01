Da oggi stop al ' bazooka' di Draghi che assicura | ci sarà liquidità Per ora tassi fermi

A Torino e cintura da oggi stop ai diesel Euro 4 fino al 3 gennaio : Le auto diesel con classe emissiva Euro4 saranno ferme da oggi - dalle ore 8 alle ore 19 - fino al 3 gennaio a Torino, Grugliasco e in molti altri paesi della cintura. Il ritorno dei valori di Pm10 ...

Manovra - oggi testo in Aula alla Camera. Ira contro stop emendamenti - : In nottata la commissione Bilancio ha approvato il mandato al relatore. Pd e Forza Italia hanno votato contro: le opposizioni hanno protestato perché il testo è stato inviato in Aula "senza discutere ...

Smog Torino : da oggi stop al blocco auto diesel euro 4 : A Torino le auto diesel con classe emissiva euro 4 potranno tornare a circolare liberamente in città anche giovedì 27 dicembre. Grazie al ritorno dei valori di Pm10 sotto la soglia d’attenzione, venerdì e sabato scorsi, il Comune ha annullato il livello ‘arancio’, previsto dal protocollo del bacino padano, attualmente in vigore. Per Natale e Santo Stefano la norma era già stata sospesa dalla Città Metropolitana allo scopo di ...

Smog Roma : oggi - domani e lunedì stop ai veicoli più inquinanti : Il monitoraggio della qualità dell’aria a Roma ha evidenziato una situazione di criticità e il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti. E’ stata adottata l’Ordinanza della Sindaca n. 217/2018, sulla limitazione della circolazione ai veicoli più inquinanti, per le giornate del 22, 23 e 24 dicembre 2018. Per le giornate del 22 e 23 DICEMBRE 2018 previsto il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ...

INTERSTELLAR - ITALIA 1/ Streaming video del film di Christopher Nolan - oggi - 14 dicembre 2018 - : INTERSTELLAR, la tramna e il cast del film in onda su ITALIA 1 oggi, venerdì 14 dicembre 2018 con Matthew McConaughey e Anne Hathaway.

Sciopero benzinai oggi - Liguria e Toscana/ Stop fino al 14 dicembre : i motivi della protesta : Sciopero benzinai oggi 11 dicembre 2018, Liguria e Toscana. Ultime notizie, Stop fino al 14 dicembre: i motivi della protesta

Valle d'Aosta - bando affitti : stop autocertificazioni per i cittadini extracomunitari - Aostaoggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Il contributo apre ai coniugi separati. Domande dal 10 dicembre AOSTA. Cambiano i criteri di concessione dei contributi ...

Torna il Calendario dell’Avvento GameStop : 4 ottime offerte oggi 1 dicembre : Anche nel 2018 la nota catena di vendita di videogiochi Torna con il Calendario dell'Avvento GameStop, che ogni giorno svela nuove offerte a tema giochi o console. Da oggi 1 dicembre e fino alla vigilia di Natale saranno proposte diverse offerte con cadenza giornaliera, quindi sconti su videogiochi ogni giorno differenti. oggi 1 dicembre nel Calendario dell'Avvento GameStop ci sono ben quattro giochi in offerta. F1 2018 a 40,98 euro per PS4 e ...

Sciopero dei medici - oggi stop di 24 ore/ Black Friday della Sanità - sale operatorie vuote : adesione al 90% - IlSussidiario.net : Sciopero dei medici di 24 ore Ultime notizie, migliaia di interventi a rischio, proteste in tutta Italia da nord a sud anche in Trentino.

A Torino oggi si vota - odg per stoppare la Tav : Mentre la sindaca Appendino continua a sostenere l'inutilità dell'opera. Ma la Lega è posizionata sul fronte opposto -

Khashoggi : Italia pensa stop armi a Riad : 22.05 L'Italia sta "senz'altro valutando" la possibilità di bloccare la fornitura di armi dall'Italia all'Arabia Saudita dopo il caso Khashoggi come ha già fatto la Germania. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. "Peraltro non sono a conoscenza di situazioni specifiche riguardo a forniture in corso. Quindi valuteremo anche la questione alla luce di questo caso", ha aggiunto il ministro Moavero.

Diesel euro 4 - Milano : scontro tra Regione e Comune sullo stop di oggi alla circolazione : oggi il Comune di Milano [VIDEO] ha dato il via allo stop di circolazione per 30 mila veicoli privati Diesel euro 4, dalle ore otto e trenta del mattino fino alle diciotto e trenta del pomeriggio. Ma il divieto non si è fermato alle autovetture e ai veicoli: i negozi dovranno mantenere il proprio termostato sui 19 gradi, mentre è vietato l'uso di stufe a legna poco efficienti per le abitazioni. I blocchi sono stati effettuati per il troppo smog ...

Diesel euro 4 - Milano : scontro tra Regione e Comune sullo stop di oggi alla circolazione : oggi il Comune di Milano ha dato il via allo stop di circolazione per 30 mila veicoli privati Diesel euro 4, dalle ore otto e trenta del mattino fino alle diciotto e trenta del pomeriggio. Ma il divieto non si è fermato alle autovetture e ai veicoli: i negozi dovranno mantenere il proprio termostato sui 19 gradi, mentre è vietato l'uso di stufe a legna poco efficienti per le abitazioni. I blocchi sono stati effettuati per il troppo smog nel ...