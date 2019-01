Così Ratzinger ha trascorso il suo quinto anno in silenzio

ilgiornale

: RT @MimmoZampelli: 'Sì, essere uomini ci è troppo pesante. Ma se ci venisse tolta la nostra umanità, smetteremmo di essere uomini e il mond… - daniele19921 : RT @MimmoZampelli: 'Sì, essere uomini ci è troppo pesante. Ma se ci venisse tolta la nostra umanità, smetteremmo di essere uomini e il mond… - sonlello : RT @MimmoZampelli: 'Sì, essere uomini ci è troppo pesante. Ma se ci venisse tolta la nostra umanità, smetteremmo di essere uomini e il mond… - nocatcomunism : “Messa” senza prete, l’avvertimento di Ratzinger: Così la comunità celebra se stessa -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Il 2018 di Josephè stato contraddistinto dal, che è stato esercitato ancor di più rispetto al 2017.Criticato, dalla rinuncia in poi, per aver detto la sua in alcune circostanze nonostante, dicono, avesse promesso il contrario, Benedetto XVI ha scelto di non parlare se non per necessità. Come quando, poche settimane fa, ha dovuto far pubblicare un chiarimento sulla polemica relativa all'interpretazione del dialogo tra la confessione ebraica e quella cristiana.Ma il 2018 è stato, soprattutto, l'della "lettera tagliata". Quella che, nella sua versione intera, il papa emerito ha inviato in risposta a mons. Dario Edoardo Viganò. Quella vicenda, come i lettori del Giornale.it ricorder, ha portato alle dimissioni di uno degli ecclesiastici più vicini a Papa Francesco. Uno dei cosiddetti "guardiani della rivoluzione". Bergoglio, a dire il vero, ha "salvato" Viganò, ...