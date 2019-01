Como Nuoto | vecchie glorie Ma dal cuore grande e solidale

Como Nuoto in acqua In trasferta a Bologna : Chissà perché la sfida coi rossoblu è sempre stata caratterizzata da episodi dove lo sport talvolta veniva un po' messo da parte, a favore di comportamenti poco urbani. Roba d'altri tempi: vero, però ...

Como Nuoto al debutto In casa - ma a Milano : Piscina di Muggiò chiusa, e allora, come direbbe De Sfroos, giò, tutti a Milano, per assistere alla 'prima' del gruppo della Como Nuoto. Sarà un concerto in tono minore, esordire con un turno ...