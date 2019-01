Capodanno a Firenze | sul palco Baby K e Renga

Capodanno 2019 - da Milano a Matera passando per Firenze e Napoli : ecco come si festeggia nelle principali città italiane : Capodanno in piazza ma con cautela. Botti vietati, misure anti-terrorismo e quest’anno, dopo quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, anche lo spray al peperoncino sarà vietato nella maggior parte delle città italiane. Sono tante le iniziative per chi non ha paura di sfidare il freddo e vuole godersi spettacolo e buona musica. A Torino, in Piazza Castello, andrà in scena il Masters of Magic World Tour, uno degli spettacoli di illusionismo ...

Firenze. Sequestrati 100 mila botti di Capodanno : All’incirca 100 mila botti di Capodanno sono stati Sequestrati dai Finanzieri di Firenze. Sono l’equivalente di oltre 3 tonnellate di

FIRENZE - Tutti gli eventi del Capodanno fiorentino : Al Parco dell'Anconella ci sarà il Cirk Fantastik d'inverno che, fin dalle ore 16, intratterrà il pubblico con spettacoli di equilibrismo funambolismo e clowneria. A partire dalle 21 cena , con ...

Firenze. Concerto di Capodanno al Quartiere 4 : Martedì 1° gennaio, alle 17, presso l’Hilton Florence Metropole di via del Cavallaccio, 36 torna il Concerto di Capodanno, il

Firenze - Capodanno 2019 : concerti in piazza e molto altro : ... 'Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci', è un anteprima di assoluta grandezza delle celebrazioni leonardiane che si svolgeranno in tutto il mondo nel 2019 in occasione dei 500 anni dalla sua ...

Gabbani a Milano - Capossela a Roma - Renga-Baby K a Firenze : Capodanno show : Spostandosi a Torino , in piazza Castello sarà allestito un palco dove andrà in scena " Masters of Magic World Tour ", che consiste in 100 minuti di spettacoli di magia realizzati da 30 differenti ...

Capodanno - gli eventi nelle piazze : Renga a Firenze - J-Ax a Pescara : Dopo le 'abbuffate natalizie' in famiglia, si inizia a pensare all’ultima serata dell’anno 2018. Oltre ai cenoni in casa d’amici o parenti, o veglioni nei locali, ci sono tanti eventi musicali gratuiti organizzati in tutta la penisola. Ricordiamo comunque che dopo i tragici fatti del 7 dicembre a Corinaldo, il Viminale ha disposto misure di sicurezza e regole ferree, tanto che alcuni sindaci hanno vietato l’uso degli spray al ...

Capodanno a Firenze in Piazzale Michelangelo con Francesco Renga e Baby K : Il concerto di Capodanno 2019 al Piazzale Michelangelo di Firenze avrà come protagonisti i cantanti Francesco Renga e Baby K. Organizzato dal Comune di Firenze e da Radio Bruno, l'evento musicale di San Silvestro sul belvedere fiorentino si svolgerà quest'anno per la terza volta consecutiva. L'ingresso alla piazza fiorentina più famosa sarà libero e possibile a partire dalle ore 21:00. Il veglione canoro di fine anno rappresenterà uno degli ...