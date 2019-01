Calciomercato | Ufficiale Muriel alla Fiorentina | prestito con diritto di riscatto

Muriel è della Fiorentina - è ufficiale/ Calciomercato - domani visite mediche : il colombiano dice no al Milan : Muriel è della Fiorentina, è ufficiale: Calciomercato, domani visite mediche. Il colombiano mantiene la parola data a Corvino e dice no al Milan.

Calciomercato San Paolo UFFICIALE : torna Hernanes : Calciomercato Campeonato Brasileiro Série A: il San Paolo ha ufficializzato il ritorno di Hernanes a titolo definitivo.Calciomercato San Paolo Hernanes / Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, meglio noto come Hernanes, è tornato al San Paolo. L’ex Lazio, Inter e Juventus torna a titolo definitivo a vestire la maglia del club che l’ha cresciuto e lanciato.Dopo l’esperienza nel campionato cinese tra le fila ...

Calciomercato Sampdoria - è ufficiale il rinnovo di Praet : GENOVA - In casa Sampdoria si festeggia il rinnovo di contratto di Dennis Praet . Il talentuoso centrocampista belga, arrivato sotto la Lanterna due estati fa e a quota 80 presenze con la squadra ...

Calciomercato Venezia - ufficiale : Bruscagin rinnova fino al 2021 : Venezia - Matteo Bruscagin e il Venezia insieme fino al 2021 . La società lagunare, infatti, comunica il rinnovo fino al 30 giugno con una nota ufficiale: " Venezia FC comunica di aver prolungato fino ...

Calciomercato Monza - ufficiale l'ingaggio di Lora : Monza , MB, - Il Monza pesca dal mercato svincolati. Anche se potrà giocare da gennaio, la società lombarda annuncia l'ingaggio del centrocampista Filippo Lora , centrocampista classe '93 scuola Milan,...

Calciomercato Sambenedettese - ufficiale : preso il difensore Celjak : SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Tramite una nota la Sambenedettese ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con il difensore croato, classe '91, Vedran Celjak . Il calciatore, ex Sampdoria, Benevento e ...

Calciomercato Cremonese - ufficiale : preso Agazzi : CREMONA - Nuovo portiere per la Cremonese : i grigiorossi hanno infatti messo sotto contratto Michael Agazzi , classe 1984. Arrivato a parametro zero, Agazzi è cresciuto nell'Atalanta per poi esordire ...

Calciomercato Lazio - ufficiale il rinnovo di contratto di Radu fino al 2021 : Senatore, leader, uomo spogliatoio. Oggi, come ieri, almeno per altri tre anni: Stefan Radu ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio fino al 2021 , come comunicato dai canali ufficiali dei ...