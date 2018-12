Notte di scosse tra Adrano e Zafferana Etnea

Etna - nuove scosse nella Notte : Sono 370 gli sfollati : Etna, nuove scosse nella notte: Sono 370 gli sfollati Anche questa notte la terra ha tremato a Catania per via dell’attività dell’Etna, dopo il sisma tra Natale e Santo Stefanoche ha causato danni e feriti in tutta la provincia. Gli strumenti dell’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) hanno infatti registrato una decina di scosse, tutte di bassa intensità: la più forte nella zona di Adrano, di magnitudo 2.7 alle 7.15 del ...

Terremoto Catania - l'Etna continua a eruttare : nella Notte una decina di scosse | Sky TG24 | : Dopo il sisma che ha causato feriti e sfollati, l'Ingv ha rilevato eventi di bassa intensità, i più significativi a Zafferana Etnea e Ragalna. Di Maio nelle zone colpite: domani sarà dichiarato lo ...

Etna : Notte tranquilla sul vulcano - solo scosse lievi : Palermo, 27 dic., askanews, - In provincia di Catania la terra continua a tremare. Nelle ultime 24 ore sono state una ottantina le scosse che hanno seguito quella di magnitudo 4.8 avvenuta la notte ...

Terremoto Catania - nuove scosse nella Notte : la faglia si allarga - evacuate altre 10 famiglie : Abitano tutte ad Aci Platani, frazione di Acireale. La faglia nelle vicinanze delle abitazioni si è allargata pericolosamente. nella notte segnalate altre scosse (la più forte nella zona di Adrano, di magnitudo 2.7). Secondo l’Ingv. si potrebbero venire a creare nuove fratture eruttive.Continua a leggere

Etna - nuove scosse nella Notte : la più forte di magnitudo 2.7. Sono 370 gli sfollati - “ospitati in alberghi e palestre” : Anche questa notte la terra ha tremato a Catania per via dell’attività dell’Etna, dopo il sisma tra Natale e Santo Stefano che ha causato danni e feriti in tutta la provincia. Gli strumenti dell’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) hanno infatti registrato una decina di scosse, tutte di bassa intensità: la più forte nella zona di Adrano, di magnitudo 2.7 alle 7.15 del mattino, a una profondità di 4,4 chilometri. ...

Terremoto nel Catanese - nella Notte una decina di scosse - : Dopo il sisma che ha causato feriti e centinaia di sfollati, l'Ingv ha rilevato eventi di bassa intensità, i più significativi a Zafferana Etnea e Ragalna. Oggi la visita di Salvini e Di Maio. ...

Terremoto nel Catanese - nella Notte una decina di scosse : Terremoto nel Catanese, nella notte una decina di scosse Dopo il sisma che ha causato feriti e centinaia di sfollati, l’Ingv ha rilevato eventi di bassa intensità, i più significativi a Zafferana Etnea e Ragalna. Oggi la visita di Salvini e Di Maio. Musumeci verso lo stato di calamità. Aperto l’aeroporto ...

Terremoto : ancora scosse nel Catanese ma Notte 'tranquilla' : Non si ferma lo sciame sismico nel Catanese a seguito dell'attività dell'Etna. Nella notte l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha registrato una decina di scosse con magnitudo superiore a 2 ma non si registrano ulteriori danni e la notte è passata abbastanza tranquilla per gli abitanti della zona. La scossa più forte in mattinata intorno all 7,15 di magnitudo 2,7 ...

Terremoto Catania - lievi scosse nella Notte : Sono state registrate diverse scosse ma tutte di bassa intensità a Catania, dopo il Terremoto di martedì notte , mentre per oltre 600 persone nel catanese si è trattato della prima notte passata da ...

Etna - sopralluogo in elicottero dei vulcanologi : da staNotte altre 25 scosse - prosegue l’attività stromboliana : Dopo la forte scossa di magnitudo 4.9 con epicentro nella zona di Viagrande (Ct) alle ore 3.19, che ha provocato crolli, danni e feriti, nel Catanese sono state 25 le scosse di terremoto, fino alle 19, nella zona che va da Milo a Zafferana Etnea, da Sant’Alfio a Ragalna. La magnitudo massima è stata di 3.0 a Sant’Alfio alle 14.14. Intanto, alle 18.48 una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata al largo delle ...

Terremoto a Catania - forti scosse nella Notte : crolli e feriti. Seicento sfollati : Terremoto nella notte nella zona dell'Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla...

Terremoto a Catania - forti scosse nella Notte : crolli e feriti - chiusa l'autostrada. Seicento sfollati : Terremoto nella notte nella zona dell'Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla...

Terremoto a Catania - forti scosse nella Notte : crolli e feriti - chiusa l’autostrada : Terremoto nella notte nella zona dell’Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla mezzanotte nella zona dell’Etna. Tra le più rilevanti, oltre a quella di magnitudo 4.8 delle 3:19, una di magnitudo 3.3 all’1:09 vicino ad Aci Sant’Antonio. Quasi tutti gli eventi sismici hanno avuto ipocentro a una profondità molto ...

Terremoto a Catania - forti scosse nella Notte : crolli e feriti - chiusa l'autostrada : Terremoto nella notte nella zona dell'Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla...