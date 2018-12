Juve | il rigore con la Samp non c' era Milan | primo giallo di Suso fiscale

Juve Samp - Var : giusto annullare il gol di Saponara - ma c'è un rigore di troppo : Dura lex, sed lex. Si potrebbe attingere al latino per spiegare l'annullamento del gol di Saponara. È la legge, anzi la regola del fuorigioco, che è bene ricordare nei suoi capisaldi: 1, non si può ...

Gazzetta : «Caos Var - alla Juventus un rigore che non c’è» : Cronaca (arbitrale) di Juve-Samp Juventus-Sampdoria è stata una partita (un’altra partita) ricca di polemiche arbitrali. Anzi, di polemiche Var. L’arbitro Valeri ha consultato per tre volte il monitor a bordo campo, e per tre volte ha deciso praticamente il risultato. alla fine della fiera, le scelte del direttore di gara sembrano essere in equilibrio. Ma “qualcosa non Var”, scrive la Gazzetta. Vediamo perché. «Il primo ...

"Juventus - rigore discutibile e aiutino Var"/ Sampdoria - polemica su Twitter poi le scuse : "Poco lucidi" : "Juventus, rigore discutibile e aiutino Var": Sampdoria, polemica su Twitter per un post velenoso. Poi le scuse con un altro tweet: "Poco lucidi"

Sampdoria - tweet al veleno dopo il gol annullato contro la Juventus : “rigore discutibile e aiutino Var - noi beffati” : La Sampdoria protesta sui social dopo il gol annullato a Saponara nel finale di partita contro la Juventus: tweet al veleno (e scuse) cinguettato dal profilo dei blucerchiati Finale di partita caldissimo fra Juventus e Sampdoria. I blucerchiati avevano trovato il gol del momentaneo 2-2 a pochi minuti dalla fine, grazie ad uno splendido tiro di Saponara. Rete poi annullata, tramite consultazione al Var, da parte dell’arbitro. Secondo ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Assurdo fischiare quel rigore per la Juventus» : LA CRONACA La cronaca Classifica Serie A Serie A Sampdoria Giampaolo Juventus Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Juventus-Sampdoria - tweet dei doriani : "Rigore discutibile - aiutino Var". Poi le scuse : A pochi secondi dal termine di Juventus-Sampdoria, finita 2-1 per i bianconeri, è subito polemica sui social doriani, in particolare sul profilo Twitter. Si parla di " aiutino del Var " per l'...

Sampdoria - Giampaolo : 'Rigore dato alla Juventus un regalo - assurdo fischiarlo' : "Il rigore concesso alla Juventus è un regalo". Dopo la sconfitta per 2-1 della sua Sampdoria, Marco Giampaolo non ci sta e recrimina su alcune decisioni prese dall'arbitro Valeri durante la sfida ...

Giampaolo : «Il rigore per la Juve non c’era - è stato un regalo» : A Sky Sport Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, commenta Juventus-Sampdoria a fine partita. Gli chiedono del Var e lui risponde: «Ho visto solo il rigore per la Juventus e mi è bastato. È stato un regalo, la palla scivola via. Per me la partita moralmente è finita 2-2. C’erano tutti i presupposti per riuscire a fermare la Juventus. Abbiamo giocato il 29 dicembre, alle 12.30. Alla squadra non posso dire niente. Ha offerto ...

VIDEO Cristiano Ronaldo gol - Juventus-Sampdoria 2-1 : CR7 trasforma il calcio di rigore : Cristiano Ronaldo ha portato nuovamente in vantaggio la Juventus nella sfida contro la Sampdoria, lunch match valevole per la 19^ giornata di Serie A. CR7, che aveva segnato il primo gol con un bel diagonale, ha messo a segno la sua personale doppietta su calcio di rigore, trasformando il penalty che era stato concesso per il tocco di braccio di Ferrari. Di seguito il VIDEO del secondo gol di Cristiano Ronaldo in Juventus-Sampdoria ...

Il rigore contro la Juventus che fa sorridere Allegri (poi la Juve na ha uno simile) : Il fallo di mano di Emre Can L’arbitro Valeri rischia di passare alla storia. Durante Juventus-Sampdoria, sul’1-0 per i bianconeri con gol di Cristiano Ronaldo, grazie all’ausilio del Var fischia un rigore contro i bianconeri. rigore che i più non avevano visto ma, riguardando le immagini, è evidente il tocco di braccio di Emre Can. Un tocco che non si capisce bene se sia volontario o involontario. L’arbitro Valeri va a ...

Live Juventus-Sampdoria 1-1 Quagliarella pareggia su rigore : La sfida tra Juventus e Sampdoria apre alle ore 12.30 il programma della 19a giornata di Serie A, l'ultima prima della pausa invernale. I campioni d'Italia in carica e primatisti della...

Juventus-Sampdoria - il VAR aiuta… Quagliarella : rigore e pari allo Stadium. I bianconeri però protestano [VIDEO] : L’arbitro Valeri concede un calcio di rigore alla Sampdoria per fallo di mano di Emre Can, ravvisato grazie all’ausilio del VAR Cambia ancora il risultato all’Allianz Stadium, a segnare però questa volta è la Sampdoria. I blucerchiati pareggiano i conti grazie al solito Quagliarella, abile a realizzare un calcio di rigore concesso da Valeri per fallo di mano di Emre Can. Un penalty arrivato grazie all’ausilio del ...