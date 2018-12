Il post cancellato dei Cinquestelle

posticipo del lunedì addio in Bundesliga : sarà cancellato dal 2021 : Il Posticipo del lunedì scomparirà in Bundesliga a partire dalla stagione 2021/2022, come confermato dalla stessa lega tedesca. L'articolo Posticipo del lunedì addio in Bundesliga: sarà cancellato dal 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.