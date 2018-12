Forti delle nostre idee

Con l'inizio del nuovo anno arriva il freddo : atteso un brusco calo delle temperature e venti Forti : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : Forti temporali al Centro/Sud - freddo e neve al Nord : Allerta Meteo – Nelle prossime ore infiltrazioni di aria umida sull’Italia, di provenienza occidentale, causeranno un nuovo peggioramento sulle regioni Centro-meridionali, specie su Lazio, Umbria e Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo ...

Sci alpino - cancellato lo slalom maschile in Val d’Isère a causa delle Forti raffiche di vento : Gli organizzatori hanno deciso di cancellare lo slalom maschile di Coppa del Mondo in Val d’Isère per via delle condizioni meteo Il forte vento che spira in queste ore su Val d’Isère ha costretto gli organizzatori del secondo slalom maschile stagionale di Coppa del mondo a cancellare la gara. Data e sede del recupero verranno comunicati dalla Fis nei prossimi giorni. Al via erano presenti sei azzurri: Manfred Moelgg, Fabian ...

Roma - Forti raffiche di vento abbattono gli alberi. Polemica per la chiusura delle scuole. Critiche di Pd e Fi : Poca pioggia e nessun allagamento questa mattina a Roma, risparmiata dai temporali che si stanno abbattendo su tutta la penisola. A far preoccupare sono state soprattutto le forti raffiche di vento che hanno fatto cadere numerosi alberi, creando vari disagi. In via precauzionale ieri la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, aveva chiuso le scuole. Una gestione dell’ondata di maltempo che ha dato luogo a polemiche, soprattutto ...

Maltempo : in Toscana evacuati due edifici per precauzione dopo le Forti piogge delle ultime ore : L’eccessiva quantità di pioggia riversatasi sulla Lunigiana ha creato numerosi disagi, soprattutto a Pontremoli, dove sono stati evacuati due edifici in via precauzionale. Il primo in via Garibaldi, dove sono state fatte allontanare otto persone. Il secondo in via Volpi, dove si sono verificate delle infiltrazioni ad uno stabile che hanno consigliato di allontanare le undici persone ivi residenti. Il Comune di Pontremoli, insieme alla ...