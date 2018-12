Catania | due scosse di magnitudo 2 9 nella notte - Paura anche a est di Roma

Lidia e Jessica Vella - terremoto a Catania : ecco come stanno le due ex gieffine : Lidia e Jessica Vella: ecco come stanno le due ex gieffine dopo il terremoto a Catania Una scossa di terremoto ha colpito la città di Catania questa notte e il pubblico si chiede da ore come stanno Lidia e Jessica Vella. Le due ex concorrenti del Grande Fratello vivono proprio in questa zona della Sicilia. […] L'articolo Lidia e Jessica Vella, terremoto a Catania: ecco come stanno le due ex gieffine proviene da Gossip e Tv.