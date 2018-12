Uomo violenta le figlie minorenni della compagna per anni | ora è in manette a Bari

Due studentesse scandinave violentate e sgozzate in Marocco - arrestato un Uomo : Le autorità locali cercano altri complici. Le due ragazze, una norvegese e una danese, intendevano rimanere nel Paese nordafricano per un mese

Milano : violentata in discoteca a Sesto S. Giovanni - fermato un Uomo : Milano , 4 dic. (AdnKronos) - Una donna di 31 anni, cittadina marocchina, è stata violentata all'interno di una discoteca di Sesto San Giovanni , in provincia di Milano . La donna ha riferito agli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo di aver subito una violenza nel corso della notte. Gli agent

'Un Uomo - oggi' - Nacci indaga nel profondo di chi violenta le donne : Quest' uomo è in fondo un uomo qualunque: ho studiato a lungo questa realtà e la cronaca purtroppo ci conferma che il problema è molto più diffuso di quanto non si pensi. Il mio lavoro è solo un sasso ...

Diciottenne violentata dal branco : 7 sono migranti siriani - è caccia all' Uomo : Otto uomini arrestati, due ancora in fuga, di cui uno sarebbe uno stupratore seriale. Sta sconvolgendo la Germania lo stupro di gruppo ai danni di una ragazza di 18 anni compiuto a Friburgo nella...

Nardò - aggredita mentre corre al parco in pieno giorno : “Un Uomo ha tentato di violentarmi” : Una donna di 50 anni ha denunciato di essere stata aggredita in un parco di Nardò, in Puglia, mentre praticava jogging.Continua a leggere