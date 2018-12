Rodrigo Caio niente Italia | va a Flamengo

La Roma sfida il Milan sul mercato : van de Beek e Rodrigo Caio nel mirino : DOPPIA sfida - Nella lista del dirigente giallorosso, secondo il Corriere dello Sport , sono finiti due obiettivi dichiarati del club rossonero. Per la difesa piace il centrale brasiliano del San ...

Milan : l'ultima idea è De Paul - in difesa Rodrigo Caio oppure Christensen : Il sì di Ibrahimovic , condizionato solo da eventuali sanzioni per il fair play finanziario, è una parziale certezza che il Milan ha già messo in archivio, pronto a tirarla fuori appena dall'Uefa ...

Milan - Ibrahimovic e non solo. In difesa Christensen o Rodrigo Caio : Ogni giorno potrebbe essere quello buono per un altro passo avanti. Magari non sarebbe il nome da mettere in cima alla lista delle priorità in questo momento, ma di certo è quello che accende ...

Di Marzio : 'Milan - le ultime su Ibrahimovic e Rodrigo Caio' : Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 , ha fatto il punto della situazione anche in merito allo svedese: ' E' a zero, quindi non dipende dall'UEFA, può certamente arrivare. Con ...

Milan : Rodrigo Caio si offrirebbe ai rossoneri - Leonardo pronto al colpo dal Liverpool : Il Milan ha iniziato la stagione con qualche problema, ma successivamente ha inanellato una serie di successi che gli hanno permesso di tornare in linea con gli obiettivi di inizio stagione. I ragazzi di Gattuso sono infatti in ‘Zona Champions’, mentre in Europa League il discorso qualificazione è ancora aperto dopo il pareggio ottenuto sul campo del Betis Siviglia. Quello che però preoccupa di più i tifosi rossoneri è la continua perdita di ...

Milan su Rodrigo Caio - Adailton : 'E' uno alla Bonucci - manca un giocatore così' : Rodrigo Caio al Milan? Adailton , ex attaccante di Verona e Bologna, ne parla a Sky Sport: 'In questo momento il Milan ha la necessità di trovare giocatori per sostituire gli infortunati, Rodrigo Caio è nel giro della Nazionale, gioca da tanti anni, è ancora giovane. Ha qualità ...

Milan - ipotesi Rodrigo Caio per la difesa : Riflessioni in casa rossonera dopo l'infortunio di Caldara: il brasiliano ha tecnica notevole ed è pronto per l'Europa